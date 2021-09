Seychelles: Un Seychellois intégre la prestigieuse école d'ESCP Master en Finance, en France.

C'est une première pour les Seychelles, - Erwan Kervegant est le premier Seychellois à intégrer la prestigieuse école d'ESCP Master en Finance, en France.

Le jeune Seychellois âge de 24ans a été choisi suite à une sélection « extrêmement rigoureuse » après avoir présenté sa candidature en juin dernier.

Kervegant a dit à la SNA que l'intérêt pour le secteur financier, vient de sa passion pour l'entrepreneuriat et d'un désir insatiable d'apprendre.

« La finance et plus précisément le secteur de l'investissement m'offre la possibilité de pouvoir rencontrer, accompagner et financer des entreprises de toutes tailles, dans leurs développements. Il s'agit donc de construire quelque chose ensemble avec les entrepreneurs » a-t-il dit.

C'est une très grande fierté d'être sélectionné par l'ESPC, qui est classé 2e meilleur Master en Finance au monde par le Financial Times.

« Mes premières impressions ont été la fierté, puisque cette admission à l'ESCP, est le résultat de plusieurs années de travail » a-t-il dit .

Kervegant a effectué toute sa scolarité à l'école française des Seychelles et, après avoir obtenu son bac avec mention, il est parti en France poursuivre ses études.

Il a d'abord intégré l'Université Paris Saclay, et ensuite il a obtenu un Master en Management. Il a également réalisé des stages dans des institutions financières de premier plan comme ING ou EURAZEO.

Le jeune homme dit qu'après ses études à l'ESCP, il souhaiterait passer par du Debt Advisory ou Leveraged Finance pour travailler à terme, en capital investissement, qui est son secteur de prédilection. Il compte travailler dans un milieu prestigieux.

« Comme tout master, le but final du Master en Finance de l'ESCP Business School est d'obtenir un emploi dans une banque d'affaires de renom. Aujourd'hui, les postes dans ce qu'on appelle les « Bulge Brackets », tels que Goldman Sachs, JP. Morgan ou encore Morgan Stanley, sont très prisés par les étudiants du monde entier », ajoute-t-il.

Kervegant dit qu'à plus long terme, il souhaiterait regagner son pays, les Seychelles et participer au développement de son pays, « tout en utilisant l'expertise acquise au cours de sa carrière en finance ».

ESCP est la plus ancienne École de Commerce (Business School) au monde, elle a été créée en 1819 et reste l'une des plus grandes Ecoles françaises.

Il remercie tous ceux qui l'ont accompagné et guidé tout au long de son parcours scolaire, y compris sa famille, et amis à l'Ecole Française des Seychelles qui, « en collaboration avec l'Ambassade de France aux Seychelles, fait un travail hors pair pour envoyer ses élèves dans les meilleures institutions françaises », ajoute Kervegant.