Cote d'Ivoire: Planification, suivi et rapport axé sur les Résultats - 40 leaders de jeunesses formés

La formation s'est tenue, les 2 et 3 septembre 2021, à Sebroko.

En vue d'accompagner la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, en matière de promotion de la Jeunesse, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service Civique à travers la Direction de la vie associative et du renforcement des capacités des jeunes (DVARCJ) organise des séances de renforcement des capacités des jeunes dans divers domaines et secteurs d'activités.

Cela se matérialise par l'encadrement et la formation des jeunes afin qu'ils soient à même de jouer pleinement leur rôle dans le développement de la société ivoirienne. C'est dans cette optique que la DVARCJ a organisé du 2 au 3 septembre 2021 une session de de formation à l'attention de 40 leaders d'associations à Sebroko, ex-Lanema. La formation a porté sur la Planification, le suivi et le rapport axé sur les Résultats et était dispensée par Issif Sylla et Madame Serifou Magnatié respectivement, conseiller technique en charge du Suivi et évaluation au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service Civique et chef de service Genre dans le même département.

Cette session de formation qui s'est tenue sous la présidence du directeur de la Vie associative, du renforcement des capacités des jeunes, Constant Koffi, vise à renforcer les capacités des jeunes leaders d'organisations de jeunesse afin qu'ils puissent percevoir la nécessité d'un système de Planification, Suivi et Evaluation, rapport axé sur les résultats et acquérir des aptitudes et compétences devant permettre sa mise en pratique dans la conduite de leurs programmes et/ou projets. Plus spécifiquement, cette séance a permis aux participants de se familiariser avec la notion de planification, de gestion, de suivi et de rapport axé sur les résultats, approfondir leurs connaissances sur la planification, le suivi et le rapport axé sur les résultats dans la gestion de leurs associations et de moderniser la gestion de leurs associations.

Notons que les bénéficiaires de cette formations sont les leaders d'association de jeunesse parmi lesquels les délégués du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire (CNJCI) d'Abidjan, les membres de fédérations de jeunesse et diverses autres associations affiliées au Ministère de la Promotion de la Jeunesse.