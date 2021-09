Sénégal: Risques d'orages et de pluie d'ici lundi midi (ANACIM)

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) fait état de risques de pluies faibles sur le littoral sud du Sénégal à partir de dimanche après-midi, lesquels pourraient se traduire par des orages et de la pluie au courant de la nuit jusqu'à lundi, midi.

Le ciel "restera passagèrement nuageux à nuageux sur le pays avec des risques de pluies faibles par endroits sur le littoral sud", à partir de dimanche après-midi.

"En fin de nuit jusqu'en fin d'échéance", lundi, midi, "des orages et pluies pourraient être notés sur l'est et le sud du territoire" sénégalais indique l'ANACIM.

"En dépit d'une relative baisse des températures sur l'ouest du pays, la chaleur sera davantage sensible sur les localités nord et est où des pics de 35 et 38°C sont attendus", ajoute l'agence météorologique nationale dans ses dernières prévisions.

"Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents, d'intensité faible à modérée, seront de secteur sud sur le territoire", annoncent les prévisionnistes météo.