Ile Maurice: Ticket gagnant du Loto vendu à Rodrigues - A la recherche du multimillionnaire

17,2 millions. C'est la belle somme remportée par un Rodriguais chanceux, au 742e tirage du Loto, mercredi. Mais l'heureux veinard ne s'était toujours pas manifesté à hier après-midi. En attendant, ce que l'on sait, c'est que le ticket gagnant a été vendu à Port-Mathurin. Depuis, les rumeurs vont bon train...

À Port-Mathurin, chacun essaie de deviner le nom du gagnant. Tous sont suspects : proches, voisins, amis, connaissances... On guette les changements d'attitudes, d'habitudes, les oreilles et les yeux sont aux aguets. Mais difficile de dire à qui la chance a souri... comme l'explique Steinson. «Difisil pou dir sipa enn isi mem kinn tap sa gro lo-la, parski isi sé an vil. Tou dimounn alé-vini. Kapav zot tou pe dir dimounn kinn ganyé la res lamem me ler gété, linn sorti sipa Citron-Donis inn vinn la nek inn zwe sa inn alé... »

N'empêche que les cancans volent dans tous les sens. Tout le monde y va de sa thèse et de sa théorie. «Jeudi matin, j'ai entendu dire que c'est un pêcheur qui a tiré le gros lot et qu'il s'est déjà payé un bateau. Jeudi soir une autre rumeur stipulait que le gagnant s'est déjà acheté une maison, une autre encore disait qu'il est déjà parti à Maurice. C'est fou mais c'est comme ça. Zis sa dimounn-la ki koné ki linn fer ek so larzan, si li fini al pran li. Pa koné sipa li koné mem sipa linn ganyé !» Steinson ne cache pas le fait que lui aussi a l'habitude de jouer au Loto. Mais pas de chance jusqu'ici...

Du côté de Lottotech, on confie que le gagnant n'a pas encore montré le bout de son nez. D'ici là, rappelons que ce n'est pas la première fois que le Loto fait des heureux à Rodrigues. En octobre 2016, Clair Augustin, un pêcheur, est reparti avec la somme de Rs 5 millions. Alors qu'en 2018, le 436e tirage du Loto avait fait un grand gagnant qui a empoché la coquette somme de Rs 31,6 millions. Le ticket gagnant avait été vendu par La Rose Boutique, située à Roche-Bon-Dieu.

Sinon, l'appel est lancé. Le détenteur du billet portant les numéros 07-10-20- 28-31-34 est attendu à l'accueil...