Egypte: Le pays tient à assurer des doses de rappel aux voyageurs

L'Egypte tient à assurer des doses de rappel du vaccin anti-Covid aux voyageurs à priori pour ceux aux fins de travail, de traitement ou d'études, a affirmé mardi la ministre de la Santé et de la population, Hala Zayed.

Lors d'un entretien avec l'ambassadeur de Koweït au Caire, Mohamed Saleh Al-Zoaykh au siège du ministère, Mme Zayed a discuté des restrictions sanitaires contre le coronavirus imposées aux voyageurs en partance d'Egypte à destination du Koweït, rapporte le porte-parole du ministère, Khaled Megahed.

Mme Zayed a également évoqué les certificats délivrés aux personnes vaccinées par les Centres de vaccination du ministère uniquement, expliquant que ces attestations étaient sécurisées et rattachées au Complexe des documents sécurisés et intelligents et portaient un QR code, mesures qui correspondent d'ailleurs à celles en vigueur au Koweït.

La solidarité entre l'Egypte et le Koweït est importante pour faire face à la pandémie et prémunir les citoyens contre toute contamination, a indiqué la ministre dont les échanges avec le diplomate ont de même porté sur la situation épidémique dans les deux pays ainsi que la mutualisation de leurs expériences dans la gestion de la crise sanitaire.

Al-Zoaykh a pour sa part souligné le souci de son pays à faciliter les procédures de déplacement sécurisé entre l'Egypte et le Koweït pour l'intérêt de leurs citoyens, précisant que les mesures appliquées par le ministère égyptien de la Santé étaient adéquates aux exigences de son pays en la matière, ce qui permettra de multiplier les vols entre les deux bords à partir de septembre.

L'ambassadeur a salué l'expérience de l'Egypte dans la gestion de l'épidémie et son soutien à tous les pays arabes et africains, ainsi qu'à quelques uns européens et asiatiques pour y faire face.