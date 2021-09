Libye: Les pays voisins de la Libye confirment leur engagement à la souveraineté de la Libye

Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye dont l'Egypte ont réitéré mardi leur engagement à la souveraineté de la Libye et l'intégrité de son territoire, rejetant toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de ce pays.

Le communiqué final de la réunion accueilli par l'Algérie confirme l'engagement des recommandations de la conférence de Berlin 1 et 2 et condamne la poursuite de fourniture d'armes aux mercenaires ce qui constitue une violation des résolutions des Nations Unies.

Le communiqué dénonce également les tentatives visant à torpiller les efforts déployés pour régler la crise en Libye.Ont participe à cette réunion présidée par le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et qui a duré deux jours, les ministres des Affaires étrangères de Libye, de Tunisie, d'Egypte, du Niger, du Tchad, du Soudan et de la République du Congo, les représentants de trois organisations internationales et régionales, dont le SG de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, le Commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, et l'envoyé spécial du SG de l'ONU pour la Libye, Jan Kubis