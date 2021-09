Cote d'Ivoire: Mme Hélène Diarra, présidente de la Fibva - "S'inscrire dans une démarche inclusive pour la prise en charge des personnes âgées"

Présidente de la Fondation internationale Bien vivre en Afrique (FIBVA), Mme Hélène Diarra a rappelé, le mercredi 1er septembre 2021 à Abidjan-Plateau, la nécessité pour les acteurs étatiques, institutionnels et du privé de s'inscrire dans une démarche inclusive pour la prise en charge des personnes âgées en Côte d'Ivoire.

Entourée de l'administrateur de la FIBVA, Prof. Dédi Séri et du directeur exécutif, Laurent Ayémou, Mme Hélène Diarra a expliqué les motivations de la création de la Fondation internationale Bien vivre en Afrique : « Durant son parcours de vie, l'Homme a surtout besoin d'une attention particulière lors son enfance et pendant la période de vieillesse. C'est dire que l'enfant comme la personne âgée ont toujours besoin d'accompagnement, de prise en charge et de protection. Si pour l'enfant des actions et des structures étatiques sont mises en œuvre pour son épanouissement et son bien-être, ce n'est pas souvent le cas des personnes âgées, qui sont sujettes à des besoins de santé, d'assistance psychosociale (... ) La mission de la fondation est de contribuer à la mise en œuvre, au soutien et à la promotion d'actions permettant l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées en Côte d'Ivoire et en Afrique (... ) Il est impérieux qu'au-delà des actions d'appuis directs aux personnes âgées, que tous les acteurs (étatiques, institutionnels et privés) puissent s'inscrire dans une démarche inclusive et participative pour la mise en œuvre de mécanismes pérennes d'accompagnement et de prise en charge des personnes âgées ».

Quatre axes d'intervention ont été définis par la fondation en faveur des personnes âgées, dont la population de plus de 65 ans augmente de 5% chaque année en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la santé, l'action caritative, l'intervention psychosociale, et l'éducation-formation. Selon Prof. Dédi Séri, la gériatrie (une branche de la médecine qui s'occupe des personnes âgées, à l'instar de la pédiatrie) est méconnue en Côte d'Ivoire, de sorte que certaines pathologies tels que le diabète, la cécité, les maladies cognitives ont emporté des personnes âgées. On ne sait pas, dans certains milieux, qu'à tel âge, intervient une série de maladies. C'est tout cela qui nous a interpellé pour mettre en place notre fondation, devant un sentiment de frustration et de révolte. Selon les biologistes, l'être humain vit 120 ans. Dans les pays du Nord, il y a 30 ans d'existence entre eux et nous, c'est-à-dire qu'un Africain vit en moyenne trois générations de moins qu'un Européen (... ) La gériatrie nous permettra donc d'avoir une nouvelle vision, un nouveau regard sur les personnes âgées, parce que c'est par notre ignorance que nous agissons en maltraitant les personnes âgées ».

Pour rappel, la FIBVA a été créée en 2019. Sa première grande activité, c'est la conduite d'un programme alimentaire en faveur des personnes âgées dont la phase pilote se déroule sur vingt semaines. Ce programme consiste à apporter au total, 2. 280 repas à 20 personnes âgées de Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët pour leur permettre de vieillir dignement.