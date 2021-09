Burkina Faso: Etalons - D'anciens internationaux renforcent le staff

Saïdou Mady Panandétiguiri (à gauche) et Jonathan Pitroipa sont au four et au moulin à Marrakech pour mettre l'équipe dans de bonnes conditions.

Le staff des Etalons s'est agrandi avec les présences d'anciens internationaux. Outre la structure Pitroipa-Nikièma-Panandétiguiri qui gère le volet logistique et organisation des rencontres de l'équipe, il faut désormais compter avec le « team manager », un rôle qui échoit à Aristide Bancé.

Le Burkina Faso veut se mettre au diapason des grandes sélections nationales. Elle a alors renforcé son staff. Certes, il y avait une structure qui gérait le volet logistique et organisationnel des rencontres de l'équipe nationale, surtout celles à l'étranger. Mais il y a un changement. Autrefois dévolu à une structure étrangère, elle est maintenant gérée par des nationaux, mieux des anciens footballeurs internationaux. Il s'agit de Pitroipa-Nikièma-Pandétiguiri (PNP), en référence à Jonathan Pitroipa, Aziz Nikièma et Saïdou Mady Panandétiguiri.

Après un coup d'essai en juin dernier à Abidjan pour la rencontre amicale face aux Eléphants et à Rabat au Maroc lors du match amical face aux Lions de l'Atlas, PNP est au four et au moulin pour le présent stage Marrackchis. « Jusque-là, tout se passe bien. Nous sommes contents parce qu'ici à Marrakech, nous avons eu un bon retour. Les joueurs et des membres accompagnants sont satisfaits de leur lieu d'hébergement et des conditions de travail» a laissé entendre Saïdou Mady Panandétiguiri. Concernant le rôle de leur structure, il explique : « nous nous occupons de la logistique du côté du ministère des Sports et des Loisirs et de la Fédération burkinabè de football. Nous devons trouver les meilleures installations pour l'équipe. Pour préparer un match, il faut un bon cadre où les joueurs se sentent bien. Nous sommes là pour favoriser cela. C'est-à-dire, l'hôtel, le terrain d'entraînement, le bus, tout ce qui est en rapport avec le match ».

PNP se projette déjà sur la double confrontation face au Djibouti

Pour des matchs comme ceux face au Niger et à l'Algérie, les responsables de PNP avouent que leur préparation peut prendre un mois. « La manière dont nous fonctionnons est que dès qu'on finit un match, on commence déjà à préparer le prochain. C'est-à-dire que nous commençons à appeler pour les hôtels et les terrains. Et dès que les contacts sont établis, on fait le déplacement pour constater», a indiqué M. Panandétiguiri. Il a informé qu'avant toute chose, un budget est d'avance soumis au ministère des Sports et des Loisirs pour approbation, « et dès qu'il est approuvé, nous actionnons le travail ». L'ex-international burkinabè a déclaré que sa structure pense déjà à la préparation de la double confrontation face au Djibouti dans la première quinzaine du mois d'octobre prochain.

Sous réserve du lieu où se disputeront ces deux rencontres, si l'on sait que ni le Djibouti, ni le Burkina n'ont de stade homologué pour abriter une rencontre de la FIFA. Selon Panandétiguiri, le travail est à la fois « passionnant » et « stressant » puisque n'étant pas sûr que les joueurs vont apprécier le cadre. « Ce qui fait qu'à tout moment, nous sommes sur le qui-vive » soupire-t-il. Pour lui, la principale difficulté est souvent l'accès des stades. « Mais, comme nous avons des mandats, depuis que nous avons commencé, tout se passe bien » s'est-il satisfait. Reconnaissants qu'ils ont été exigeants quand ils étaient en activité, Pitroipa, Nikièma et Panandétiguiri promettent de tout mettre en œuvre pour satisfaire les joueurs et ceux qui leur ont fait confiance.

Le « team manager » à Aristide Bancé

Un autre ancien international qui vient d'intégrer le staff des Etalons est Aristide Bancé. Il a été nommé « team manager ». « Je suis en quelque sorte chargé de mission du coach auprès des joueurs. Ou si vous voulez, une interface entre les joueurs et le coach » a-t-il décrit, en ce qui concerne son rôle. Aristide Bancé a dit être dans le groupe aux côtés du sélectionneur pour faire passer des messages aux joueurs et vice versa s'il y a lieu. Car selon lui, « les joueurs seront plus à l'aise de le faire d'abord avec moi pour que je transmette ensuite leur message au coach. Pour vous dire que je sers de lien entre les joueurs et l'entraîneur ». Pour l'ex-attaquant de l'USFA, son vécu et son palmarès avec les Etalons suscitent un respect chez les joueurs. « Aussi, je suis une source de motivation pour les joueurs. Avec l'expérience, j'essaie de leur parler. J'essaie d'échanger. Je sens un bon groupe » a soufflé Aristide Bancé. « C'est mon premier stage en tant que « team manager » et tout se passe bien » s'est-il réjoui. Le fait d'avoir été un international facilite-t-il sa tâche ? « Je sais déjà ce qui se passe dans la tête des joueurs. Quand je suis face à un joueur, je sais comment lui parler. S'il y a un joueur qui a un problème avec le coach, je sais comment parler au coach pour résoudre le problème », a répondu Aristide Bancé Bancé.

Depuis Marrakech