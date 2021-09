Madagascar: Bilan du coronavirus - Des cas actifs recensés le 3 septembre

Le bilan épidémiologique hebdomadaire du coronavirus rapporte trois nouveaux cas pour le 3 septembre dernier et ce, dans la région Analamanga. Selon ce bilan publié samedi sur la chaîne nationale, sur les trois-cent-quatre-vingt tests effectués, trois cas ont été détectés donnant le taux de positivité à 0,78%.

Une personne a succombé à cette maladie dans la région Analamanga, ce qui ramène le nombre de décès à neuf-cent-cinquante-sept depuis le mois de mars jusqu'au 3 septembre.

Pour le dernier bilan, le nombre de personnes atteintes de Covid-19 sous traitement est de sept. Le bilan du week-end n'a pas été annoncé. Une hausse a été remarquée par rapport au taux de positivité puisque le 2 septembre dernier, il est de 0,28%. Le pays enregistre au total jusqu'ici, quarante-deux mille-huit-cent-soixante-dix-huit cas confirmés depuis le début de l'épidémie jusqu' à la fin de la semaine dernière.

Six personnes ont été déclarées guéries du coronavirus en date du 3 septembre. Depuis l'annonce de la fin de l'état d'urgence sanitaire, le relâchement dans le respect des mesures sanitaires par la population est de plus en plus remarqué. Dans les lieux publics, de nombreuses personnes ne sont plus habituées au port de masque.

D'autres en portent mais pas comme il le faut. Dans les transports publics, le nombre de personnes par rangée n'est plus respecté. Les bus commencent à transporter plus de passagers que celui du nombre fixé par l'ancienne note. Selon le ministère des transports, le retour à la normale du nombre de passagers dans les transports en commun doit être annoncé via une autre note. Alors que les professionnels de santé mettent en garde sur un éventuel relâchement du respect des gestes barrières. « Il faut rester vigilant puisque des cas actifs sont encore recensés actuellement », souligne un médecin.