Ile Maurice: Pourquoi le déplacement de Navin Ramgoolam vers l'Inde?

Suivant une conversation que Patrick Assirvaden a eue avec Navin Ramgoolam, le leader de son parti vers 17:40 ce dimanche 5 septembre, le président du Parti travailliste a expliqué à l'express que c'est pour éviter toute complication éventuelle que l'ancien Premier ministre fait son déplacement en Inde.

Selon Patrick Assirvaden, son leader bien qu'affaibli, est toujours capable de marcher et de s'occuper de lui-même et c'est pour parer à un scenario de complications éventuelles- comme cela arrive après une infection au Covid-19- qu'il part en Inde pour y recevoir les meilleurs soins possibles.

C'est sur l'avis du panel de médecins qui s'occupent de son cas actuellement qu'un départ pour l'Inde a été recommandé.

L'épouse de l'ancien Premier ministre, Veena Ramgoolam, soutient elle aussi cette initiative.

Navin Ramgoolam a eu une conversation dans l'après-midi de ce dimanche avec Nad Sivaramen, directeur des publications à La Sentinelle. Selon Nad Sivaramen, Navin Ramgoolam semblait être en meilleure forme ce dimanche 5 septembre que le mercredi 1er septembre quand il ne parvenait pas à compléter ses phrases. C'était avant son admission en clinique.

Contrairement à ce qui a été rapporté ailleurs, Navin Ramgoolam n'est pas sous respiration artificielle bien qu'il nécessite parfois une assistance.

Des démarches sont entreprises actuellement afin de réunir les meilleurs moyens possibles pour faciliter ce déplacement vers l'Inde.

Le Dr Ramgoolam sera admis à l'All India Institute of Medical Sciences (AIMS) à New Delhi. L'AIMS est réputée être le plus prestigieux établissement médical de l'Inde et se classe parmi les meilleurs du monde.

Un anesthésiste du ministère de la Santé accompagne l'ancien Premier ministre à New Delhi.

La dernière fois que Navin Ramgoolam ait pris place dans un avion remonte à 2014, soit sept ans de cela quand il occupait les fonctions de Premier ministre. Fils de Chef ministre puis de Premier ministre de Maurice et petit-fils d'un des plus grands planteurs du pays, Navin Ramgoolam avait commencé de voyager depuis son adolescence même. Puis il est parti étudier en Grande Bretagne et il a exercé comme médecin pendant plusieurs années en Angleterre et aux Etats-Unis avant de revenir au pays. Il prit alors le leadership des Rouges cinq ans après le décès de son père.

Depuis 2014, même si presque toutes ses tracasseries légales ont été réglées avec maintes 'objections to départeur' de la part de la police avec un seul cas 'still pending', Navin Ramgoolam a choisi de ne jamais demander à la cour de lui accorder une permission spéciale pour pouvoir voyager à l'étranger comme le fait depuis plusieurs années et à maintes reprises Bernard Maigrot soupçonné dans l'affaire du meurtre de Vanessa Lagesse.