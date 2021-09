Madagascar: Rencontre internationale - Le GEM présent au Congrès mondial de la nature

Un appel du large. Officiellement ouvert, le Congrès mondial de la nature à Marseille voit la participation du GEM représenté sur place par la Présidente de la Commission Développement Durable et Ethique des Affaires, Romy Voos Andrianarisoa.

Elle ouvre la série de conférences par une intervention axée sur l'appel aux engagements des entités économiques. Romy Voos Andrianarisoa, Présidente de la Commission DDEA du GEM est intervenue hier à la conférence consistant à faire un large appel en faveur de l'engagement pour la nature.

Selon elle, «La clé de voûte du succès de ce changement de mindset est l'engagement de toutes les parties prenantes, à commencer par le secteur privé. Et ce, dans tous les pays. La présence du GEM, à travers la prise de parole devant une centaine de pays, est exceptionnelle car elle donne une envergure mondiale et très forte sur l'engagement du secteur privé à Madagascar, et ce, dans la démarche de durabilité. La sphère économique mondiale comprend ainsi que le secteur privé malgache est à la fois volontaire et pionnière dans cette marche forcée vers un monde plus durable et plus juste».