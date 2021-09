Madagascar: Le droit de rêver

Quand le monde est cruel, les rêves peuvent devenir des éléments indispensables de notre matériel de survie. S'il y a bien un axiome qui persiste et qui s'inclut dans les différentes équations qui veulent décrire le contexte actuel, on retiendra la monotone litanie « les temps sont durs, la misère est notre lot quotidien. »

Dans cet état de détresse extrême, on peut se réfugier dans un lieu d'asile où la discrimination est inexistante et où se brise la frontière qui sépare les fortunés des miséreux, ce monde parfait existe, on peut l'appeler univers des chimères. Chaque esprit peut le concevoir et le faire exister dans ce domaine que la langue française nomme l'imaginaire. Mettre l'écran du rêve entre nous et la sombre réalité est parfois devenu un moyen infaillible pour alléger nos maux.

On sait comment, dans la Rome antique, le sentiment de la misère de la plèbe pouvait être anesthésié par la force, qui peut assommer l'esprit critique, des jeux, l'un des éléments du fameux « panem et circenses », les jeux du cirque qui peuvent aujourd'hui se réincarner dans une arène moderne. C'est alors qu'à l'intérieur de ces édifices, produits de l'inspiration onirique, les affligés de la vie quotidienne arrivent à éprouver une apparente et éphémère sérénité au cours de laquelle se vit l'expérience du rêve éveillé.

Thomas More a imaginé l'île d'Utopie, « Lieu de nulle part », gouvernée par un régime politique qui partage, avec le communisme, un air de famille, et que peut, encore aujourd'hui, concevoir la capacité onirique des martyrs de la vie et de ses coups de fouet, ceux qui peuvent encore être transportés, par l'imagination, dans les endroits de rêve. Depuis, d'autres plumes ont engendré d'autres microcosmes oniriques: l'abbaye de Thélème de Rabelais, la Cité du soleil de Tommaso Campanella, les phalanstères de Charles Fourier, ... qui sont des matérialisations des rêves collectifs. Les rêves collectifs qui sont les matériaux des discours politiques qui veulent nous cajoler. Nous les électeurs encore sensibles à la vertu hypnotique des différentes utopies dont on nous abreuve à chaque période de campagne électorale.

On a le droit de souhaiter que les promesses électorales mirobolantes, qui ont acquis les faveurs du suffrage universel et qu'on peut réciter par cœur, dépassent le statut de simples utopies et on peut toujours espérer, avant qu'arrive le terme du temps imparti accordé par le contrat rempli d'une pléthore d'engagements, la concrétisation de ces rêves qui nous hantent depuis qu'on a signé ce contrat avec nos élus.

Le sport, longtemps enfant oublié et qui commence à être gâté, peut, par exemple, entamer un décollage depuis les bases de lancement, qui ont été depuis bâties, qui doivent lui donner ne serait-ce qu'une petite force d'impulsion et qui ne peuvent être seulement vues comme des machines à rêver.