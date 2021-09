Madagascar: Athlétisme - Championnats de Madagascar - Analamanga première au classement général

Les athlètes de la ligue d'Analamanga ont dominé les débats aux championnats de Madagascar d'athlétisme U18 et séniors, qui ont pris fin hier au stade d'Alarobia. Analamanga a raflé quatre vingt cinq médailles (trente et une en or, trente deux en argent, trente deux en bronze).

La ligue Atsimo-Andrefana se trouve en deuxième position avec soixante dix neuf médailles dont trente et une en or, vingt huit en argent et vingt en bronze. La ligue de Bongolava occupe la troisième place avec neuf médailles (six en or, trois en argent). Le fait marquant de ces championnats est le beau doublé de Mampitraotse de Cospn de Boeny sur 10 000 mètres (31'43"5) et sur 5 000 mètres.

Sur l'épreuve reine de 4×100 mètres séniors femmes, les athlètes de Taf Analamanga (Marie Rose, Haingo, Zo, Rojo) obtiennent le titre de championnes de Madagascar avec un temps de 48"00 devant la sélection d'Atsimo-andrefana (Estelle, Odile, Alicia, Cynthia: 50"20) et les filles d'Ascut d'Atsinanana (Sylviane, Mamitiana, Angèle, Fideline: 51"66).

Du côté des séniors hommes, les athlètes de Cosfa d'Analamanga obtiennent le titre de champions de Madagascar (Lucka, Zelasy, Patrice, Stenny : 41"99) devant Asja de Vakinankaratra (Elie, Sitraka, Kantonirina, Ralison: 43"32) et Ascut d'Atsinanana (Francklin, Simon ; Ulrich, Pierre : 43"36)

Sur le 400 mètres séniors hommes, Mandaly Blanc Pierre de Cosfa d'Analamanga devient le champion de Madagascar en réalisant le tour de la piste en 53"46.. Il affirme « qu'avec l'état actuel de la piste d'Alarobia, nous ne pouvons pas nous donner à cent pour cent car nous avons peur de tomber. Nous sollicitons l'intervention de l'État pour que cette piste soit rénovée et que les athlètes puissent atteindre les objectifs de récolter le plus de médailles d'or aux prochains JIOI 2023.» Lalaina Rakotondrabe de Taf d'Analamanga est vice-champion de Madagascar avec un temps de 53"77. Manajara Be Ibrahim de HTTA de Diana occupe la troisième place (56"12).

Sur les disciplines dites techniques, au 3000 mètres steeple, Tsima Tahirinjanahary de Cosfa d'Analamanga devient champion de Madagascar sénior (9'30"). Hariniaina Elysé Rakotonirainy de Crownac de Vakinakaratra est vice-champion de Madagascar (9'43"100). Dans le triple saut sénior homme, Andrilova Heritiana Djerard Klerio de Htta de Diana est devenu champion de Madagascar avec un bond de 14m00.

Au saut à la perche, des efforts restent à faire, Mamitiana José Rahajanirina de l'Asja de Vakinankaratra est le nouveau champion de Mada- gascar en franchissant la barre de 2,90 mètres devant Doly Mahenintsoa Julien de Gst d'Atsimo-andrefana (2,80m) et Jochimain Rakotoniaina de Htta de Diana (2.80m).

Enfin, lors de ces championnats nationaux, GST d'Atsimo Andrefana est désigné meilleur club et la ligue Atsimo-Andrefana comme meilleure ligue.