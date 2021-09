Madagascar: Qui pour sauver Air Madagascar?

Dans une publicité d'Air France, datant de 1954, était lancé ce qui allait devenir un leitmotiv, dès avant la naissance d'Air Madagascar: «le réseau local malgache, extrêmement dense, dessert 38 villes et escales» (in Annuaire Noria).

Dix ans plus tard, au détour d'une autre publicité d'Air France, qui se revendiquait «le plus grand réseau du monde», on apprend que, par deux services hebdomadaires, un jet reliait Paris à Tananarive, avant des correspondances immédiates pour La Réunion et l'île Maurice. En 1964, Madagascar avait donc pu être un «hub» vers les îles australes (in «Madagascar, continent du futur», par Maurice Tyack).

Le Gouvernement malgache (in «Dix ans d'équipement (1959-1969)», Ministère de l'Équipement et des Communications, Tananarive, 1970) n'allait pas être en reste pour revendiquer cette «prouesse»: «Un des réseaux les plus denses du monde: 60 escales régulières disposées en toile d'araignée; aux petites localités, infimes points de repères sur la carte, comme aux grandes villes ou aux stations réputées, qui attendent fiévreusement leur lot de touristes en mal de dépaysement, les ailes d'Air Madagascar sont désormais familières. L'avion n'est plus un luxe. Il est une nécessité. Ce mot revêt toute son ampleur quand on pense à la trentaine d'escales du Réseau social qui ne peuvent rien lui offrir en échange. Mais, le progrès est infini et le jour viendra où la tâche sera partagée» (p.56).

Si le progrès est infini, l'exploitation à perte du réseau dit social grèvera durablement les comptes de la Compagnie nationale faute d'un accompagnement budgétaire spécifique à la hauteur du choix politique. Parce qu'au départ, la volonté politique d'associer Air Madagascar au désenclavement du pays profond fut clairement énoncée et assumée: «Le 23 août 1961, un décret concrétisait la prise de conscience par le Gouvernement d'une nécessité qui, bien qu'urgente, n'en était pas moins délicate: celle de doter la jeune République d'un instrument pour l'exploitation de ses transports aériens, moyen de s'affirmer sur le plan international et de vaincre la disproportion entre l'étendue du Pays et l'insuffisance des voies de surface sur le plan intérieur» (p.54). En soixante ans d'exploitation (le dernier vol purement commercial d'Air Madagascar, avec un appareil à ses couleurs, remonte à mars 2020), on a oublié d'élargir la réflexion à d'autres expériences similaires d'aménagement du territoire et de rééquilibrage régional (Italie, Espagne, Suède, Canada, Australie, etc.).

En 1970, la flotte d'Air Madagascar comprenait un Boeing 707, un Boeing 737, 5 «DC4», 6 «DC 3», 1 «Nord 262», 7 Piper Aztec, 3 Piper Navajo, 2 Piper Cherokee. Et «le réseau intérieur le plus dense du monde» était devenu un slogan commercial autoproclamé, comme nous avions pu nous-mêmes consacrer le Zoma d'Analakely de «marché à ciel ouvert le plus vaste du monde». Si 13 octobre 1961, la piste d'Arivonimamo avait pu accueillir le tout premier atterrissage du quadriréacteur long-courrier de l'époque, un Boeing 707, la longueur limitée (2900 mètres) de la piste incita à rapatrier le trafic international sur Ivato, à partir du 26 juin 1967.

Toute une histoire. Je ne dus pas être le seul Malgache à m'être identifié à un avion d'Air Madagascar, simplement, et bêtement, posé sur un tarmac étranger. Dans la nostalgie récurrente du pays, c'était déjà la promesse d'un je-ne-sais-quoi du pays: la langue du personnel de bord, la musique de fond, la bière nationale. À cette distance, même les à-peu-près avaient un charme familier.

La révélation récente de 70 millions de dollars de pertes, bien avant la crise du Covid-19, annonce-t-elle une prochaine sentence que personne ne souhaite entendre? Au-delà de l'affect, il y a également le symbole qui n'est pas simplement symbolique d'une île déjà sans marine digne de ce nom, et avec la perspective de se retrouver sans compagnie aérienne nationale.

C'est de l'ordre de l'irrationnel. C'est de l'ordre d'une autre volonté politique assumée, qui fasse écho à celle des années 1960 et 1980, avec un meilleur accompagnement économique.