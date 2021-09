Madagascar: Musique - Le rock malgache demeure intemporel

À l'occasion de la découverte du Musée du Rock malgache, on revient sur le passé de ce genre fédérateur et populaire, en se focalisant sur ce qui forge son avenir sur la scène nationale.

Le rockest un genre qui reste fidèle à lui même, à l'instar de la musique classique et tel le bon vin, il finit par s'apprécier encore plus au fil des années. À Madagascar en particulier, le rock dans toute sa splendeur brille particulièrement depuis les années 80. Le rock malgache s'affiche depuis par sa ferveur. Empruntant de ses illustres pairs à l'international un charisme inégalable, les rockeurs nationaux ont aussi su forger une identité artistique qui leur est propre, celle qui se rattache à sa culture, tout en promouvant l'esprit fraternel et galvanisant du rock.

C'est ainsi qu'une initiative exceptionnelle a vu le jour ce week-end, le Musée du Rock malgache ou « Mozea' N'Rock Malagasy » nous ouvre les portes d'une exposition exclusive qui retrace le parcours du groupe Apost qui enflamme la scène malgache depuis 35 ans maintenant. Rendez-vous est donné au le Garage Antsahavola jusqu'au 25 septembre, pour s'immerger à travers une série de photos et de clichés inédits, dans l'histoire de ces « apôtres du rock malagasy ». Apost, fer de lance d'une génération de rockeurs qui ont révolutionnés la scène musicale nationale, inaugure ainsi ici une exposition en son honneur, mais surtout en l'honneur du rock en soi. L'occasion de revenir sur l'essence même du rock malgache, un genre populaire, mais qui reste aussi générationnel.

« Pour l'histoire du rock malgache »

Électrisant à chaque fois le public qui se laisse entraîner par les riffs et les rythmiques tonitruants de ses mélodies. Le rock ne cesse de conquérir et d'enchanter un public de toutes les générations dans la Grande île. Un genre musical qui passionne grands et petits, le rock s'affirme comme étant intemporel et fédérateur. Apost fondé par Dessa et Abasse en 1986 illustre parfaitement cet état d'esprit du rock malgache. Il suscite les passions, tout comme il émeut aussi bien les mélomanes qui s'abreuve de son énergie, mais par-dessus tout, il forge le respect.

Un respect intarissable dont les inconditionnels du rock ne peuvent apparemment pas s'en passer et à l'instar de ses illustres pairs, Apost représente une époque qui est loin d'être révolue. Le fait est que le genre évolue au fil du temps, se renouvelant même pour les générations qui se succèdent, là où beaucoup promeut toujours la nostalgie de ce fameux « rock du bon vieux temps ». Haridio Randriamanantsoa, fondateur du « Mozea'N'Rock Malagasy» lui-même d'affirmer « Ce musée se découvre comme une plateforme où l'on promeut et où l'on valorise surtout le rock malagasy et toute son histoire ». Une histoire des plus populaires donc, à laquelle le grand public se rattache d'une manière nostalgique, la préférant à celle de la jeune génération. Entre le groupe Apost, en passant par Kiaka, Tselatra, Mage 4, Rheg et même Iraimbilanja pour n'en citer qu'eux, le rock malgache semble ainsi se conjuguer principalement au passé auprès des puristes du genre.

Un futur prometteur ?

Cet aspect nostalgique du rock malgache possède néanmoins deux facettes des plus intéressantes. D'un côté, elle permet de perpétuer les valeurs propres à cette musique, celles qui fédèrent et animent ses inconditionnels depuis des décennies maintenant. De l'autre, force est de constater qu'à l'i age d'Haridio Randriamanantsoa et de son « Mozea'N'Rock Malagasy », c'est la jeune génération elle même qui tient désormais à perpétuer ces valeurs. Cependant, l'avenir du rock malgache n'en demeure pas inexistant, loin de là.

Même s'ils sont encore loin de conquérir les grandes scènes comme Antsahamanitra ou le palais des Sports Mahamasina à l'instar de leurs aînés, de jeunes groupes émergent continuellement. Le souci étant le fait que leur public reste communautaire au pays et leur scène se voit être souvent restreint à la Teinturerie Ampasanimalo ou l' Institut français de Madagascar par exemple. Là où paradoxalement, cette jeune génération gagne en renommé à l'international, comme Loharano, No Mady ou encore Dizzy Brain.