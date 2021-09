Madagascar: Rentrée scolaire - Le Crédit Fianarana au secours des parents d'élèves

Une aide qui tombe à pic. Le paiement des droits d'inscription et l'achat des fournitures scolaires deviennent un véritable casse-tête pour les parents d'élèves. Une offre bancaire vient à leur rescousse.

Pour la nouvelle année scolaire, BNI Madagascar reste fidèle à son rendez-vous annuel de la rentrée avec tous les parents, qui pourront de nouveau bénéficier de l'incontournable Crédit Fianarana.

Cette offre exclusive est actuellement disponible jusqu'au au 30 octobre, auprès des 101 agences de la BNI Madagascar, premier réseau bancaire du pays. BNI Madagascar met ainsi à la disposition de ses clients la solution de crédit la plus souple et la moins chère du marché pour assurer dans les meilleures conditions le retour des enfants sur les bancs de l'école, et leur offrir à tous la plus belle des rentrées. « Notre défi est d'accompagner les foyers malagasy au quotidien en leur proposant l'offre la plus adaptée pour chaque événement.

La période de la rentrée scolaire est très souvent synonyme de dépenses exceptionnelles et parfois d'imprévus. Conçu spécialement pour couvrir les besoins de la rentrée scolaire, le Crédit Fianarana est disponible dans toutes les agences de la BNI Madagascar, la Banque pionnière des solutions innovantes en matière de crédits comme le déblocage en 24h voire en une heure et les crédits 100% en ligne via alefa.bni, » explique Lanja Randriatsimialona, directeur Marketing et communication commerciale de la banque.

Et en bonus, BNI Madagascar organise sa grande Tombola de la Rentrée à laquelle tous les souscripteurs au Crédit Fianarana participent automatiquement. A l'issue du tirage, elle offrira aux gagnants un an de frais de scolarité.