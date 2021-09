Angola: Catoca exclut la présence de métaux lourds dans l'eau

Luanda — La Société Minière de Catoca a exclu la présence de métaux lourds dans les eaux des rivières affectées par les fuites de pulpe du bassin de résidus, à Lunda Sul.

Dans une déclaration à laquelle l'Angop a eu accès, elle indiqué que la fuite de pulpe provient de la rupture du pipeline qui fonctionne comme un déversoir, qui s'est produite le 27 juillet, dans le système de drainage du bassin de la rivière Lova et adjacent, est complètement arrêtée.

Selon l'entité, à ce stade, le processus de restauration naturelle des écosystèmes des rivières affectées a lieu.

La note a fait savoir que le bassin de résidus ne contient que des mélanges de roches naturelles, telles que du sable et de l'argile, et la composition de la matière correspond approximativement aux coulées de boue de la saison des pluies et ne contient aucun composant chimique externe.

« Lorsque nous avons enregistré l'incident, notre équipe a agi immédiatement pour arrêter la rupture et, fin juillet, le processus était normalisé », explique-t-il.

Il convient de noter qu'un audit indépendant est en cours sur les ouvrages hydrauliques et autres installations de production, avec la participation d'experts internationaux, pour identifier et éliminer le risque d'incidents similaires à l'avenir, une action recommandée par la Commission multisectorielle qui surveille l'exécution de l'ouvrage.

La Société Minière de Catoca maintient fermement son objectif de responsabilité socio-environnementale, en s'efforçant toujours de bonnes pratiques de gestion de projets miniers, dans le respect du Code minier, de la Loi fondamentale sur l'environnement et de toutes les lois complémentaires, en alignement avec les autorités environnementales, dans le strict respect des règles en vigueur et signalant toutes les situations enregistrées.

Il souligne qu'à travers des programmes de responsabilité sociale, que Catoca soutient des milliers de familles avec des actions dans le domaine de l'éducation, de la santé, du développement économique à travers la promotion de l'agriculture et de la pisciculture, ainsi qu'à travers les quatre programmes sociaux stratégiques récemment créés, notamment« Aluno Catoca", "Crédito à Mulher Rural", "Catoca Académico" et "Jovem Empreendedor Catoca".

Située dans la province de Lunda Sul, la Société Minière de Catoca est la quatrième plus grande mine à ciel ouvert au monde, responsable de plus de 75% de la production de diamant du pays, c'est l'entreprise qui génère le plus d'emplois dans le secteur privé dans le province.