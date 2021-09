Angola: Le MPLA à Bié veut plus de dialogue interne

Cuito — Le premier secrétaire du MPLA dans la province de Bié, Pereira Alfredo, a appelé ce samedi, dans la ville de Cuito, les militants à lutter pour plus de dialogue pour résoudre les problèmes internes du parti, ainsi pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens.

Pereira Alfredo a pris la parole lors de la XIIe conférence ordinaire pour le bilan et le renouvellement des représentants de la municipalité de Cuito, qui a réélu Abel Guerra Paulo au poste de secrétaire municipal.

Il a appelé les militants, amis et sympathisants du MPLA à Cuito à être plus unis et cohésifs, ainsi qu'à éviter les comportements inappropriés qui pourraient compromettre la bonne performance du parti aux élections générales de 2022.

Il a insisté sur la nécessité pour le comité exécutif élu d'être plus actif, tant dans les réseaux sociaux que dans les actions de mobilisation.

Après sa réélection, Abel Guerra Paulo a souligné la confiance dont les délégués ont fait preuve, afin de lui permettre de continuer à mettre en œuvre de nouveaux programmes et projets visant à améliorer les conditions de vie des populations.

Il a également mis en relief la contribution que le parti a apportée en termes de promotion de l'agriculture familiale dans cette région, dans le cadre de la production interne, en vue d'un développement économique et social des communautés le plus rapidement possible.

Au cours de la conférence, Justino Amândio a également été reconduit dans ses fonctions de deuxième secrétaire municipal du MPLA à Cuito.