Angola: Luanda accueille le III Congrès de Médecine Naturelle

Luanda — La province de Luanda accueille, le 23 de ce mois, le IIIe Congrès de médecine naturelle, axé sur le potentiel des plantes médicinales dans la lutte et la prévention des pandémies et des endémies.

Selon le spécialiste José Nguepe, l'intention est de promouvoir une plus grande interaction, dialogue et coopération entre les professionnels de la santé des spécialités les plus variées de la médecine naturelle et conventionnelle, afin de répondre aux grandes pandémies et endémies.

Selon le responsable, l'idée est de réunir des spécialistes des domaines liés à la médecine et de promouvoir une approche de l'impact et du poids de la médecine traditionnelle dans le monde moderne.

Pour cette édition, José Nguepe précise que des conférences sont prévues pour promouvoir les approches des questions liées à l'impact du Covid-19 en Angola et à la médecine naturelle, l'importance de la recherche scientifique dans les grandes pandémies et endémies, les maladies émergentes et résurgentes.

Le congrès réunira des professionnels de la santé de renom, des académiciens, des spécialistes en médecine naturelle et conventionnelle, dont José Nguepe, Castigo Levita, Daniel Santos et Wilson Aníbal.