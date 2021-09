Algérie: Algérie-Italie - La coopération bilatérale dans les énergies renouvelables évoquée

Alger — Le ministre de la transition Energétique et des Energies renouvelables, Pr. Ben Attou Ziane, a reçu à Alger l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Giovanni Pugliese avec lequel il a évoqué la coopération dans le domaine des énergies renouvelables, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui a eu lieu jeudi au siège du ministère, les deux parties ont passé en revue le cadre général de la coopération bilatérale entre les deux pays et les modalités pratiques permettant de développer des programmes et des projets énergétiques communs dans le domaine de la transition énergétique et des énergies renouvelables.

M. Ben Attou a exposé à cette occasion la stratégie de l'Algérie dans le domaine des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, citant à ce titre les projets les plus importants inscrits dans la feuille de route du secteur, tels que le programme national de développement des énergie renouvelables.

Le ministre a également souligné l'importance accordée à la formation et à la recherche appliquée, à travers la création de l'institut de la transition énergétique et des énergies renouvelables.

Lire aussi: Les échéances du partenariat algéro-italien au centre d'un entretien téléphonique entre Lamamra et Di Maio

Dans ce cadre, il a affirmé que l'appui de la partie italienne était "particulièrement recherché compte tenu de son expérience et de son expertise dans ces domaines".

Dans ce sillage, le diplomate italien a fait état des initiatives conjointes prévues en évoquant la tenue du 4e sommet intergouvernemental en janvier 2022 et l'organisation, à Alger, d'un forum économique.

"Ces évènements seront une occasion pour les experts et les acteurs concernés de formaliser des cadres d'échanges et de concrétiser des opportunités dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique", a-t-il souligné.