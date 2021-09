Madagascar: Kianja Barea - Une foule en liesse pour l'inauguration

L'état d'urgence sanitaire ayant pris fin, c'est une foule en liesse qui a animé le tout nouveau Kianja Barea.

Samedi, le stade fraîchement inauguré a accueilli la plus grande fête post-Covid en presque deux ans de quasi-inactivité dans le monde du spectacle. En presque huit heures de temps non-stop, une vingtaine d'artistes, des centaines de danseurs et des milliers de gens ont vu renaître l'espoir dans ce tout nouveau Kianja Barea. Chanteurs et chanteuses se sont relayés sur le grand podium.

Entre chants, danses et « gift cam », le public, venu nombreux en a profité pour découvrir le tout nouveau stade, se défouler à souhait et les plus chanceux ont ramené des cadeaux à la maison. Le concept du « gift cam », inspiré du « kiss cam » consiste à ce qu'une à cinq personnes, cadrées au hasard dans les spectateurs, reçoivent des cadeaux. Motos, scooters, fournitures scolaires, écrans plats, appareils électroménagers, crédits téléphoniques... De quoi faire quelques heureux et marquer d'une pierre blanche ce tout nouveau départ.