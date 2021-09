Madagascar: Vaccination anti-covid, le bon sens prend le dessus

La fracture vaccinale mondiale est bien là, il y a une énorme disparité entre les pays à revenu élevé et les pays à revenu faible et intermédiaire, l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) avance qu'une personne sur 4 est vaccinée dans certains pays du premier groupe contre une sur 500 dans le second.

Or, « La vaccination inéquitable est une menace pour toutes les nations, pas seulement pour celles qui ont le moins de vaccins, la distribution inéquitable des vaccins a permis au virus de continuer à se propager, augmentant les risques d'émergence d'un variant qui rend les vaccins moins efficaces », affirme le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Pourquoi cet écart ? D'abord, le retard observé dans les campagnes de vaccination, 3 mois de décalage entre les premières injections en Europe, en Amérique du Nord et celles faites par exemple, en Côte d'Ivoire et au Ghana les premiers à en bénéficier en Afrique. Retard dû aux problèmes de logistique (conservation, infrastructures) mais aussi aux hésitations des décideurs comme à Madagascar. Toujours est-il que moins de morts auraient pu être à déplorer, même si, la pandémie n'a commencé à sévir que bien plus tard, en prenant comme exemple le continent africain.

Puis surtout, sur la quantité de dose délivrée, à la date du 30 juin 2021, un total de 2,91 milliards doses de vaccin qui ont été administrées dans le monde, dont la majorité dans les pays riches et seulement 91 millions l'ont été pour 133 pays et territoires dont le COVAX est le pourvoyeur de doses. Le Covax, ou plutôt le système Covax, (créé par l'Alliance du vaccin (Gavi), l'OMS et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi)) qui diligente une distribution équitable du vaccin anti-Covid 19.

Malgré les efforts de ce Covax, l'Inde, principal producteur de matières premières, a bloqué ses exportations pour cause d'embellie de la pandémie dans le pays, puis de cette irruption du variant Delta.

Enfin, cette fracture vaccinale a comme origine comme certains le disent cet « égoïsme » des pays riches qui, pourtant, dans un premier temps, étaient pour une solidarité internationale de la lutte contre la pandémie, ont vite fait de prôner « la souveraineté sanitaire » et puis, de ce fait, de bloquer pour ainsi dire les capacités de production des laboratoires fabricants de vaccins en cooptant avec ces derniers les productions mettant ainsi au dépourvu les autres demandeurs potentiels. Ces derniers représentés ou « protégés »par Covax se sont vus résignés à se rabattre sur le produit non « recommandé » en l'occurrence le vaccin Covishield, moins cher parce que non voulu donc relégué au rang de sous-produit. Ce qui entraîne une frustration dans la logique d'un vaccin des riches et un vaccin des pauvres ».

Chez nous, après bien des doutes, il faut dire diffusés par des médias des pays des « big pharma », après avoir louvoyé auprès des « fournisseurs privés » peu fiables, beaucoup opte d'abord pour la vaccination puis vont accepter désormais une distribution fiable qui reste celle du Covax (cette fois-ci le Janssen produit par le laboratoire Johnson&Johnson) en reconnaissant que les premiers cobayes n'ont pas été si ignares que ça.