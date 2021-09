Madagascar: DASP - Départ de la caravane médicale

La caravane médicale a quitté Antananarivo hier matin pour rejoindre les régions Alaotra Mangoro et Atsinanana. En effet, une forte équipe et matériels composés notamment de 9 cliniques mobiles, équipés de matériels modernes et sophistiqués, a emprunté la RN2, puis la RN5 pour offrir des soins médicaux et de proximité à la population de la partie Est de la Grande île.

Il s'agit de la troisième édition de cette opération initiée par la Direction des Affaires Sociales et Politiques au niveau de la Présidence de la République, en collaboration avec le Ministère de la Santé publique et les partenaires techniques et financiers. Une opération rentrant dans le cadre du Projet de relance post-COVID-19 en matière de santé et activité de relèvement. Quatre communes bénéficiaires sont recensées pour cette descente. Du 5 au 12 septembre, la caravane visitera les communes d'Ambohibary Moramanga, Vatomandry, Antetezambaro Toamasina II et Foulpointe.

La Directrice des Affaires Sociales et Politiques de la Présidence, Mirana Rajaonah et le ministre de la Santé publique, le Professeur Zely Arivelo Randriamanantany ont été présents à Iavoloha pour donner le départ de la caravane. L'objectif de cette opération est d'assurer l'accès aux soins médicaux des ménages dans les zones reculées, plus particulièrement les personnes vulnérables. Ce sera aussi une occasion pour les responsables de sensibiliser les gens sur la santé en général et le planning familial en particulier.