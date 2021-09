Madagascar: CCESCA - Bodo et Njakatiana en parfaite symbiose

Totalement remise de la Covid-19, Bodo porte, une fois de plus, à merveille, sa casquette de diva.

Quatre mois après le rendez-vous manqué, le duo de choc formé par Bodo et Njakatiana a enchanté ses inconditionnels. L'état d'urgence sanitaire à peine levé, c'est dans un CCESCA Antanimena bien rempli que les deux stars reviennent en force devant leur public. Certainement, cette formule est l'un des plus grands rendez-vous de l'année en matière de spectacle. La diva, tout comme Njakatiana, a fait revivre des instants magiques à ses fans. Puisant dans son répertoire et celui du crooner, la chanteuse a fait des heureux avec l'interprétation de ses célèbres titres à l'instar des « Toy ny vao omaly », un véritable hymne à l'amour. Allant de « Toerana mamy» au « Hiverina aho » en passant par les fameux « Aim-panahy », « tsara ny fitiavana » et tant d'autres. La communion est à son summum entre les deux artistes autant qu'avec le public. Si 70 % du répertoire a été consacré à Bodo, les morceaux de Njakatiana n'étaient pas en reste non plus

À la hauteur de sa notoriété, Bodo n'a rien laissé paraître de sa récente maladie. Malgré quelques essoufflements entre deux chansons, ses prouesses vocales laissent toujours les fans en extase. À croire qu'elle n'a pas été gravement malade il y a à peine quatre mois de cela. Le staff technique et ses compères en musique l'y aidant, c'est un show exceptionnel qu'ils ont livré. Pour rappel, Bodo a contracté la Covid-19 avant de témoigner de sa rémission en avril. Cette hospitalisation a failli lui coûter la voix et au pire la vie. Durant le spectacle, elle a raconté le travail acharné qu'elle a fourni. Prochain rendez-vous, ce dimanche, même heure, même place.