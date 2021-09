Madagascar: Stade Barea - Le football malgache honoré

Inauguration en grandes pompes. Le football malgache ouvre une nouvelle page de son histoire avec le Stade Barea flambant neuf. Une infrastructure remarquable qui permet au ballon rond malgache de se mettre sur orbite. Le Stade municipal de Mahamasina, trop petit, s'est métamorphosé en ce joyau qui peut accueillir jusqu'à 40.260 spectateurs soit le double de sa capacité précédente. Son inauguration s'est faite en deux temps. Après l'inauguration de jeudi, la fête a continué samedi, cette fois-ci en présence du grand public. Pour cette occasion, le Stade Barea a été, pour la première fois, plein à craquer.

Dès le matin, les Tananariviens se sont rués vers Mahamasina. La file d'attente était déjà longue avant l'ouverture des portes à 10h. L'ambiance était à son comble avec des animations et des prestations offertes par les artistes invités. Le moment le plus attendu sur place était le passage des héros, les Barea. Ils sont arrivés sur les lieux vers 15h et ont été accueillis triomphalement malgré leur défaite d'entrée contre le Bénin dans le stade portant leur nom. Main dans la main autour du rond central, les poulains de Eric Rabesandratana se sont réjouis de l'enthousiasme du public.

Pleins d'espoir. « Nous sommes reconnaissants envers tous les supporters. Nous vous remercions pour votre amour et votre soutien. Nous allons faire des efforts afin que nous puissions revivre les moments forts que nous avons vécus ensemble lors de la CAN. Certes, nous avons été battus jeudi mais la balle est ronde. Il nous reste encore cinq matches pour fournir tous les efforts, et pour faire de notre mieux pour terminer premier dans la poule J », a déclaré Abel Anicet. Le capitaine des Barea a aussi remercié le président de la République d'avoir offert ce stade à l'équipe nationale. « Nous remercions le président Andry Rajoelina pour ce cadeau qu'il nous a offert, non seulement aux Barea mais surtout à tous les Malgaches. En retour, nous ferons tout notre possible pour qu'on puisse de nouveau chanter ensemble la victoire.

Ce moment va certainement arriver », a-t-il ajouté avec enthousiasme. Les Barea ont disputé un match de gala de 2 x 15mn avec les joueurs du CFFA Andoharanofotsy qui eux-aussi disputeront une compétition internationale, le tour préliminaire de la Coupe d'Afrique dans quelques jours. La rencontre s'est soldée sur le score de 1 à 0 en faveur des Barea sur un but marqué par Fabrice. Après ce match, les Barea ont rejoint l'aéroport d'Ivato pour prendre un vol à destination de la Tanzanie pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. A Mahamasina, la fête s'est poursuivie jusqu'à 20h et a été clôturée par un feu d'artifice.