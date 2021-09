Madagascar: Le nouveau temple du foot

La date du 4 septembre 2021 est à marquer d'une pierre ... orange dans les annales du football malagasy, en général, et des Barea, en particulier.

« Tsisy karah ty ». Le titre du clip de Tence Mena qui signifie littéralement « à nul autre pareil », convient parfaitement à l'événement organisé avant-hier au stade de Mahamasina rebaptisé « Kianja Barea ». A charge de revanche pour les hommes d'Eric Rabesandratana qui affronteront demain les Kilimanjaro Stars de la Tanzanie au Benjamin Mkapa Stadium à Dar es Salam. Le capitaine Abel Anicet a d'ailleurs déclaré que la meilleure reconnaissance de la part des Barea, c'est de terminer en tête du groupe J. Un engagement solennel fait urbi et ... hors but devant le président de la République et un public hétéroclite dont le dénominateur commun est d'être unanimement derrière les Barea, en plus d'être tous des Malagasy qui ont communié ensemble dans le nouveau temple du football de la Grande Ile le 4 septembre 2021.

Les dieux du ballon rond faisant bien les choses, c'était aussi un 4 septembre, il y a plus d'un siècle de cela, que fut inauguré à Londres, le stade de Stamford Bridge qui est devenu l'antre du Chelsea Football Club, le dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Un hasard du calendrier qui se présente sous de bons auspices pour les Barea qui n'ont plus droit à la défaite pour eux-mêmes mais aussi et surtout pour les Malagasy présents à Mahamasina ou postés devant la télé.

Des hommes et des femmes représentatifs de toutes les classes d'âge, de toutes les couches sociales et tout le pays qui ont suivi en live un événement « à nul autre pareil ». La date du 4 septembre rappelle également la restauration de la République en France marquée notamment par l'institution d'un pouvoir exécutif bicéphale et d'un parlement bicaméral. Un système politique également de mise à Madagascar où les deux chefs de l'Exécutif étaient d'ailleurs aux premières loges lors de l'inauguration du « Kianja Barea » qui fait la fierté de l'ensemble du pays et tout particulièrement du régime en place qui compte à son actif une « zava-bita » à nulle autre pareil. La balle est désormais dans le camp ou plutôt dans les pieds des Barea.