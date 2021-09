Madagascar: Kere dans le Sud - Mise en œuvre d'un projet intégré de sécurité alimentaire durable

Les trois agences onusiennes basées à Rome, à savoir le PAM, la FAO et le FIDA ainsi que l'USAID vont renforcer leurs appuis au gouvernement afin de lutter contre le "kere" dans le Sud.

C'est d'ailleurs l'objet des rencontres entre les Représentants résidents de ces différentes entités et le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Ramilison, la semaine dernière à Anosy. « Une coordination des actions de tous ces différents partenaires techniques et financiers sous le leadership de mon département, s'impose ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre très prochainement d'un projet intégré de sécurité alimentaire durable visant à casser de manière définitive le cercle vicieux de la famine due à la sécheresse dans la région Sud de Madagascar », a annoncé le ministre de tutelle à l'issue de ces rencontres avec ces partenaires techniques et financiers. « Ce projet intégré qui est élaboré suivant les résolutions prises lors d'un colloque régional sur le Programme d'Émergence Sud, organisé tout récemment à Taolagnaro, va démarrer cette année même », a-t-il poursuivi.

Banques alimentaires. Dans le cadre de ce projet intégré, des actions d'urgence et des actions visant à assurer un développement durable dans le Sud, seront menées par toutes les parties prenantes. À titre d'illustration, « le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage va installer des banques alimentaires dans les zones critiques fortement touchées par le "kere", et ce, avec l'appui du PAM. Toutes les questions logistiques, le conditionnement et le stockage des vivres seront étudiées. On y trouvera notamment des stocks de manioc, de maïs et de sorgho ou bien du riz, en provenance des zones excédentaires. On peut également transformer le manioc en gari et le maïs en farine pour assurer leur conditionnement pendant deux ans.

Le PAM va nous proposer des consultants pour contribuer à la réalisation de ce projet. En revanche, la FAO s'engage à apporter son appui afin de créer une banque de semences, visant à améliorer la production alimentaire dans le Sud, sans oublier l'encadrement technique des paysans. Près de 500 kg de semences de sorgho sont déjà acheminés dans le Sud en vue de promouvoir la culture de ce produit dans les zones prioritaires. La production de mil, une forme de grain sec, qui a été introduite à Madagascar, y sera également vulgarisée, outre la promotion du projet Titre vert. En effet, outre les variétés à cycle court, ce sont des spéculations adaptées aux conditions climato-pédologiques dans le Sud », d'après ses explications.

Renforcer la résilience. Quant au FIDA ou Fonds International de Développement Agricole, il va également contribuer au développement de la production de sorgho dans le Sud, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet intégré de sécurité alimentaire durable. En outre, « des systèmes d'irrigation goutte à goutte et des matériels post-récoltes, dont entre autres, les décortiqueuses spéciales pour le sorgho, seront vulgarisés. Parlant de l'appui de l'USAID, il se focalise sur la mise en place d'un rideau vert, ou des brise-vents via le reboisement d'arbres fruitiers ou autochtones afin de protéger l'environnement, notamment de stabiliser les dunes, outre la relance agricole par la production de sorgho et de mil.

L'objectif global vise à renforcer la résilience de la population dans le Sud face aux aléas climatiques tout en assurant un développement durable. Il est à noter que toutes ces actions d'urgence et de développement durable seront entreprises en collaboration étroite avec les ministères concernés comme les ministères en charge de l'Environnement et de la Sécurité Publique », a conclu le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Ramilison.