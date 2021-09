Madagascar: Ankazobe - Une femme et une adolescente enlevées durant l'attaque d'une épicerie

Les enlèvements en milieu rural deviennent une pratique courante. En effet, les bandits de grand chemin, ou « dahalo », ne se contentent pas de dérober leurs victimes, mais prennent aussi des otages.

C'était le cas lors d'une attaque perpétrée par des « dahalo » le vendredi 3 septembre dernier dans le fokontany d'Analamirafy, commune d'Andranomiely, district d'Ankazobe. D'après nos sources, cet acte a été commis par une dizaine d'individus armés de fusils de chasse et d'armes blanches, dans la nuit vers 22h30. Les malfaiteurs, qui avaient pour cible une épicerie, ont tiré trois coups de feu pour intimider les villageois et les empêcher de sortir de chez eux.

Ayant la voie libre, six des assaillants se sont introduits de force dans la maison après avoir fracturé la porte d'entrée. D'autres sont restés à l'extérieur pour faire le guet. Après avoir saccagé les lieux, ils ont réussi à dérober 500 000 ariary, des effets vestimentaires, des ustensiles de cuisine, du riz blanc, et une quantité considérable de boissons alcoolisées. Ils ont ensuite pris la fuite en amenant avec eux l'épicière et son employée de maison. Selon les informations reçues, ils ont pris la direction de l'est.

Alerte tardive. Les forces de l'ordre n'ont été avisées des faits que le lendemain, samedi 4 septembre. Ce matin-là, vers 6h45, le maire d'Andranomiely a appelé par téléphone la gendarmerie d'Andranomiely pour signaler l'attaque. Six gendarmes ont été mobilisés pour engager la poursuite et le bouclage avec des membres du « fokonolona ».

Puisque les bandits avaient déjà pris de l'avance, le commandant de compagnie d'Ankazobe et trois autres éléments sont venus en renfort pour coordonner les actions des éléments sur terrain. Pour le moment, cette opération n'a pas porté ses fruits. En ce qui concerne les deux otages - l'épicière, mère de deux enfants, et une adolescente âgée de 15 ans -, ils restent introuvables et aucune demande de rançon n'a encore été formulée par les ravisseurs.