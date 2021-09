Madagascar: Pétanque / Championnats de Madagascar seniors hommes - Hécatombe des ténors

La pétanque malgache offre un nouveau visage avec l'arrivée de boulistes talentueux et sans complexe face à une vieille garde qui ne fait plus le poids, au propre comme au figuré.

Les quarts de finale des championnats de Madagascar de pétanque chez les seniors n'ont rendu leur verdict que sur le coup de 19h30 hier, au boulodrome de Mama à Imerintsiatosika. Un sommet national dominé de la tête et des épaules par le club de l'UBM Ambohitrimanjaka. La finale est devenue une affaire de club où le perdant irait en Afrique et le gagnant en Espagne pour la Coupe du monde. Iaro, Onja et Liva se sont opposés, tard dans la nuit, à Haja, Avotra et Denis Bien avant que l'UBM ait fait le vide autour de lui. Iaro et ses amis ont battu Roch, Yves et Nirina sur le score éloquent de 13 à 3 au cours de la première demi-finale.

Une surprise lorsqu' on sait qu'en quart, Roch a sorti un des grands favoris de l'épreuve, notamment le club de l'ABM Ivato composé de Jacques, Haja et Nirina sur le score de 13 à 5. Les gars d'Ivato ont commis deux grossières erreurs en voulant tirer le but car ils ont payé cash au point de perdre la partie pourtant à leur portée. Mais quand Vazaha, le tireur, multipliait les trous, la conséquence fut désastreuse. Pour revenir aux quarts de finale, on notera aussi la défaite de Tendry du CB Villa Vatosoa devant une triplette de l'UBL avec Razy, Dezy et Éric par 13 à 10.

L'autre équipe de l'UBM notamment Haja, Avotra et Denis, a aussi créé la sensation en battant le trio du C2BA Antsirabe dont le fils du vice-champion du monde Bema. Michael, pour le nommer, n'a pas pour autant tout perdu car en étant plus régulier, il pourrait intégrer les vainqueurs de ce sommet 2021. Mais c'est encore une toute autre histoire.