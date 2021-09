Liberia: Les États-Unis S'engagent À Soutenir Le Secteur De L'agriculture

Le directeur de mission de l'Agence américaine pour le développement international au Libéria, Jim Wright, a visité le ministère de l'Agriculture où il a parlé du soutien continu des États-Unis au secteur agricole du Libéria.

Wright a déclaré : « Le Libéria est doté d'abondantes terres fertiles, de précipitations et de ressources en eau qui sont essentielles à la productivité du secteur agricole. Il a ajouté que les États-Unis se sont engagés à aider le ministère à utiliser pleinement ces ressources pour faire de « l'agriculture un moteur de croissance économique et de création d'emplois » pour le peuple libérien.

La ministre de l'Agriculture, Jeanine Cooper, a reconnu le soutien de longue date du gouvernement américain au secteur agricole. Elle a déclaré que son ministère recherchait encore plus de collaboration avec les États-Unis pour améliorer les performances globales du secteur.

Le soutien au secteur agricole est une composante majeure des programmes américains d'aide au développement au Libéria. La sécurité alimentaire des ménages est un objectif particulier du soutien agricole américain. L'année dernière, l'USAID a fourni 48 tonnes métriques de semences de riz améliorées et d'outils agricoles à plus de 1 500 riziculteurs vulnérables qui ont perdu l'accès aux semences et autres intrants agricoles pendant la pandémie de la COVID-19.

Le soutien à l'agriculture de l'USAID est également axé sur l'engagement du secteur privé à investir dans l'agro-industrie. En collaboration avec des banques locales, l'USAID a aidé à améliorer l'accès des Libériens au financement pour investir dans des opérations agroalimentaires telles que la transformation après récolte et la commercialisation des produits par les petits agriculteurs. Ces efforts font partie d'une stratégie plus large de l'USAID pour parvenir à une croissance économique inclusive axée sur le marché qui soutient la création d'emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes.

Wright a qualifié sa rencontre avec le ministre Cooper de « très productive ». Il a déclaré que la ministrea apporté à son travail une compréhension approfondie des défis et des opportunités dans le secteur.

Sa visite au ministère de l'Agriculture était la dernière d'une série de visites de courtoisie qu'il a effectuées dans divers ministères et agences depuis son arrivée au Libéria il y a un mois. Wright a déclaré qu'il "apprenait de première main les priorités de ses homologues libériens et comment s'appuyer sur les partenariats solides que les États-Unis ont forgés avec toutes les parties prenantes du développement du Libéria".