Liberia: Weah Obtient 16 Millions De Dollars Pour Les Agriculteurs

Le président George MannehWeah a obtenu des partenaires 16 millions de dollars pour soutenir les agriculteurs à travers le pays, selon le directeur exécutif de l'Agence libérienne pour l'autonomisation des communautés (LACE), PepciYekeh.L'argent sera prêté aux agriculteurs afin d'améliorer leurs rendements.

Animant un point de presse au ministère de l'Information, des Affaires culturelles et du Tourisme le jeudi 2 septembre 2021, le directeur exécutif de l'Agence libérienne pour l'autonomisation des communautés (LACE) a déclaré quele président Weah mettrait à disposition 2 millions de dollars US supplémentaires sous forme de prêt pour autonomiser économiquement les commerçantes afin qu'elles puissentdévelopper leurs entreprises.

Il a aussi annoncé que le président va construire plus de 41 hangars dans les comtés pour permettre aux femmes de ne plus vendre sous la pluie et le soleil brûlant ».

Le patron de la LACE a dit que le président Weah voudrait que le parlement libérien fasse d'une loi le programme de prêt afin qu'il soit pérennisé.

En ce qui concerne l'éducation, il a parlé d'un projet de l'exécutif qui consiste à construire 51 écoles primaires,secondaireset professionnelles, et à fournir des chaises à 15 écoles à travers le pays.

« Au cours des deux prochaines années, à partir d'octobre 2021, un total de 33 bâtiments municipaux, et administratifs seront construits et plus de 59 villes et villages seront électrifiés grâce à des panneaux solaires et des minicentrales hydroélectriques. A l'heure actuelle, environ 21 villes ont été électrifiées, bénéficiant à environ 15 000 ménages. Le gouvernement prévoit également de construire 40 hôpitaux et dispensaires d'ici deux ans, en plus de 1 500 unités de logement en faveur des pauvres, avec 100 unités dans chaque comté », a-t-il dit.

« Sachant que la connectivité routière est le principal moteur de la croissance économique, le président Weah s'est engagé à construire plus de 40 routes et ponts ruraux et à bitumerles rues des principales villes. Pour ce qui concerne le football et d'autres sports, il est prévu de construire 30 stades, deux dans chaque comté, ainsi que 25 centres polyvalents pour les jeunes », a-t-il ajouté.