Sénégal: Dame Diop en visite Centre de formation professionnelle en aviculture de Diamniadio, mardi

Dakar — Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'Insertion, Dame Diop, effectuera, mardi, à 10h, une visite au Centre de formation professionnelle en aviculture de Diamniadio, a appris l'APS auprès de ses services.

Il se rendra sur place accompagné du Dr Souleymane Soumaré, Directeur général de l'Office national de la formation professionnelles (ONFP), d'officiels et "des parties prenantes", indique le communiqué transmis à l'APS.

Ce centre a été construit et équipé par l'Office national de formation professionnelle dans le cadre du projet Formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité au Sénégal (FPEC)

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique nationale de formation professionnelle et technique, rappelle la même souce, le Sénégal a obtenu un financement de la Banque mondiale (BM) et de l'Agence française de développement (AFD) pour élaborer un programme d'appui à la formation professionnelle et technique.

Elle ajoute que le ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion a lancé ce projet qui vise à "améliorer l'employabilité à long terme des jeunes dans les secteurs porteurs de l'aviculture, de l'horticulture et du tourrisme", pour un coût de 76,5 millions de dollars US financé par la BM, l'AFD et l'Etat du Sénégal.

Selon le communiqué, l'ONFP, chargé par le ministère de tutelle de la maîtrise d'ouvrage déléguée de la construction et de l'équipement des centres de formation professionnelles (CFP), a réalisé le Centre de formation professionnelle (CFP) en horticulture à Thieppe/Louga, le CFP en tourisme et celui en aviculture à Diamniadio.

Les lycées techniques Maurice Delafosse de Dakar, André Peytavin de Saint-Louis et Mbamba Guirassy de Kédougou ont été également réhabilités dans le cadre de ce projet.

Le Centre de formation professionnelle de référence en aviculture a une capacité d'accueil de 300 apprenants et dispose d'infrastructures et d'équipements ultramodernes d'apprentissage en aviculture permettant de dispenser des formations en élevage de poulets de chairs, élevage de pondeuses, technique de production d'aliments, technique d'abattage, etc.

Selon le communiqué, l'Office national de formation professionnelle en sa qualité de maître d'ouvrage délégué (MOD) a utilisé la méthode des travaux à haute intensité de main d'œuvre (THIMO) avec le recrutement et la formation de jeunes des villages environnants.