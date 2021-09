Congo-Brazzaville: Enseignement - Révision des programmes éducatifs pour le primaire et le collège

Prélude à la rentrée scolaire 2021-2022, le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation (Meppsa), en collaboration avec les partenaires éducatifs, révise les programmes d'enseignements pour la promotion d'un meilleur apprentissage.

Le projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased), financé par la Banque mondiale, révise les programmes d'enseignement général pour les classes de CP1, CP2, 6e et 5e dont la dernière correction des curricula a eu lieu, il y a près de vingt et un ans.

Les disciplines concernées par cette révision sont, entre autres, le français, les mathématiques et les sciences. Dans les vieux programmes, plusieurs insuffisances ont été révélées, notamment la surcharge des contenus renvoyant à une saturation en notions à dispenser aux enfants, la redondance des notions à enseigner sur plusieurs niveaux avec les mêmes objectifs généraux et spécifiques ainsi que le manque de verticalité de notions entre ce qui se fait au primaire ou au secondaire.

Le coordonnateur du Praased, Calixte Kolyardo, a rappelé que cette activité s'inscrit dans le cadre de la stratégie sectorielle de l'éducation 2015-2025, révisée pour la période 2021-2030, qui prévoit l'amélioration de la qualité de l'éducation, avec des supports pédagogiques rénovés pour la promotion d'un meilleur apprentissage.

En effet, depuis octobre 2019, le Meppsa a entrepris, sur la base des résultats des assises sur les réformes curriculaires de Brazzaville en 2010 et des orientations d'un cycle d'enseignement de base de dix ans qui intègre l'enseignement des sciences dans le programme du primaire, le processus de révision des curricula.

Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a souhaité que ce tableau sombre soit changé. « Le discours sur les constats et des plaintes concernant la qualité de l'éducation est devenu récurrent et nous voulons au moins changer ce tableau sombre », a-t-il indiqué. Il a appelé les participants à plus de maturité intellectuelle pour rendre perfectibles les documents soumis à leur appréciation.

Au terme de ce processus, un autre champ de révision des programmes va s'ouvrir dans les prochains mois pour les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 pour le cycle primaire et pour celles de 4e et 3e pour le cycle du collège. Signalons que la communauté éducative congolaise et d'autres partenaires internationaux ont participé à la réécriture de ces programmes.