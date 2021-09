Congo-Kinshasa: Eliminatoires CDM 2022 - La RDC vise la victoire face au Bénin

Accrochés à domicile à l'entame des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les Léopards se sont envolés pour Cotonou avec pour objectif de prendre les trois points de la victoire contre les Ecureuils du Bénin, en deuxième journée.

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) s'opposent, ce 6 septembre au stade de l'Amitié général Matthieu-Kerekou de Cotonou, aux Ecureuils du Bénin en deuxième journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde (CDM) Qatar 2022. En première journée, les joueurs du sélectionneur argentin de la RDC, Hector Cuper, ont été tenus en échec au stade TP Mazembe de Lubumbashi par les Taifa Stars de la Tanzanie sur la marque d'un but partout. C'était le premier match officiel du technicien argentin qui succède à Christian N'Sengi sur le banc des Léopards.

Après cette rencontre, il a déclaré : «Je dois m'adapter, j'aimerais avoir beaucoup plus temps pour connaître ces joueurs, on va toujours continuer à travailler. Je ne suis pas conforme. On a eu trois ou cinq situations de buts, mais on n'a pas pu concrétiser. On va améliorer prochainement contre le Bénin. Je ne suis pas content du match nul, il y a des détails qu'on doit arranger, l'attitude des joueurs était normale, on va régler certaines choses avant le match du Bénin».

L'ancien sélectionneur des Pharaons d'Egypte a donc parlé de connaître ses joueurs. Pour cette rencontre, les Léopards ont joué sans un meneur de jeu, un créateur, car Gaël Kakuta est indisponible et Paul-José Mpoku n'a pas été appelé. Chancel Mbemba, défenseur de prédilection, a évolué comme milieu de terrain.

Titulaire au coup d'envoi et buteur pour son retour en sélection après pratiquement cinq ans d'absence, Dieumerci Mbokani s'est aussi exprimé après ce résultat d'un but partout. « Il nous fallait gagner notre premier match, chose que nous n'avons pas pu faire, mais nous allons continuer de travailler pour que nous gagnions notre deuxième match. Nous avons une bonne équipe, avec de bons joueurs, mais nous allons travailler pour nous améliorer. À l'heure actuelle, il n y a plus de petites équipes ou pays. Nous allons au Bénin pour gagner le match et prendre les trois points », a-t-laissé entendre.

Vainqueur des Barea du Madagascar à Antananarivo en première journée par un but à zéro malgré l'absence de leur attaquant vedette Steve Mounié, les Ecureuils béninois démarrent idéalement ces éliminatoires, avant de recevoir à domicile les Léopards congolais. Le sélectionneur du Bénin, le Français Michel Dussuyer, vise les trois points de la victoire, mais s'attend à une rude opposition. « Prendre les trois points à Madagascar, c'est une belle performance mais il nous faut encore d'autres points. Face à la RDC, nous aborderons la partie avec détermination et l'objectif des trois points. Cette équipe de la RDC, on sait qu'elle a des joueurs talentueux, elle a des individualités. Ils se sont faits accrochés chez eux et ils ont à cœur de réagir et ce sera important pour eux. On s'attend forcément à une opposition difficile », a-t-il confié. Avant cette rencontre, le Bénin est donc premier du groupe avec trois points, devant la Tanzanie (un point) et la RDC (un point). Madagascar est dernier avec zéro point.