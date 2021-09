Cameroun: Injures et accusations non fondées - Deux journalistes suspendus

Engelbert Mfomo Zanga (Galaxy FM) et Saint Clément Omgba (Satellite FM) ont été interdits d'activité par le Conseil national de la communication, le 2 septembre dernier à Yaoundé.

Engelbert Mfomo Zanga, journaliste à « Galaxy FM » et Saint Clément Omgba, journaliste à « Satellite FM » ont été suspendus pour un et deux mois de l'exercice de leur profession le 2 septembre dernier à Yaoundé, par Conseil national de la communication (CNC) pour diffusion d'injures, de propos dégradants et d'accusations non fondées. Par la même occasion, le président de ladite instance, Joseph Chebonkeng Kalabubsu a infligé un avertissement à Nicaise Dimitri Amba, directeur de publication de l'organe de presse écrite dénommée « Telegram News ».

Pour le premier cas qui a établi la responsabilité du journaliste de Galaxy Fm, le plaignant, Yves Joseph Zoa Zoa a saisi le conseil pour diffusion, au cours de l'émission intitulée « Arbre à palabre » du 19 juillet 2021, de propos l'impliquant dans des manœuvres illégales dans le cadre de l'achat d'un terrain à Mbandjock. Dans le second cas, le journaliste en service à « Magic Fm » a saisi l'organe chargé de la régulation des médias contre son confrère Saint Clément Omgba pour diffusion, au cours de l'émission intitulée « Ça tonne » du 30 juillet 2021, de propos offensants et dégradants. Après investigations, le conseil suspend ce dernier pour une durée de deux mois pour injures et accusations non fondées, contraires aux règles de confraternité. Dans le dernier cas, Maître Régine Dooh a saisi le conseil suite à la publication d'articles dans les numéros 009 et 010 du journal Telegram News, paru les 14 et 21 juillet dernier. Lesquels, attribuaient à la plaignante un rôle trouble dans le cadre de la gestion de succession de feu Jean Samuel Noutchogouin. Cette plainte a valu un avertissement au directeur de publication dudit magazine.

Les sanctions contre ces trois professionnels de médias n'étaient pas les seuls faits inscrits à l'ordre du jour de cette 31e session ordinaire. La nouvelle équipe a également adopté les recommandations issues de la tournée régionale de Joseph Chebonkeng avant d'examiner le rapport annuel 2020. Au terme de ses travaux, le CNC a décidé d'inscrire l'« Affaire Avinash Omprakash Hingorani, directeur des agences Sammy's création et rêves voyages contre l'organe de presse écrite EcoMatin, son directeur de publication et le nommé Franc Kun, journaliste au susdit organe » au rôle de sa prochaine session.