Cameroun: Mayo-Sava - Les victimes de Boko Haram en priorité

L'organisation Local Youth Coner Cameroon a prévu d'offrir une rentrée paisible aux orphelins.

Les enfants victimes du conflit contre Boko Haram ne sont pas oubliés. Ces orphelins sont la cible du projet Salaam, mis en œuvre par la Local Youth Coner Cameroon (LYCC). « Il vise à assurer une rentrée scolaire paisible à ces enfants qui ont tout perdu », affirme Indira Banga, la coordonnatrice régionale de LYCC pour l'Extrême-Nord.

Selon des statistiques recueillies sur le terrain, 250 enfants ont été déjà recensés, dans la seule ville de Mora, chef-lieu du département du Mayo-Sava. Parmi eux, 140 sont déjà pris en charge par l'organisation. Après le recensement, il se dégage qu'il s'agit des enfants dont les parents sont décédés lors du conflit contre Boko Haram. Certains ont quitté leur localité d'origine. Aujourd'hui, ils sont sans repères. Ils ont abandonné l'école et errent dans les rues des villes à longueur de journée. Ils mendient et se nourrissent de restes des nourritures des clients dans les tourne-dos. Pour Indira Banga, « cette couche de jeunes est assez vulnérable. Elle peut facilement être enrôlée par les groupes armés. D'où l'urgence de les prendre en charge avant qu'il ne soit trop tard », affirme-t-elle.

Parmi ces enfants, ceux rencontrés sur le terrain sont conscients du fait que leur vie est en danger. « Depuis que cette organisation me prend en charge, je me sens plus en sécurité et plus rassuré. Je suis prêt à retourner à l'école et je vais encourager mes amis à faire comme moi », relate Ahmat, un enfant de 13 ans, originaire de Amchidé. Il a abandonné l'école en 2013. La stratégie mise sur pied par LYCC consiste à recenser ces enfants, puis à mettre sur pied un mécanisme qui va les encourager à retourner à l'école. « Pour la rentrée prochaine, nous allons assurer leur scolarité, garantir leur nutrition dans les écoles et les insérer dans les familles d'accueil préalablement identifiées », s'engage Indira Banga. « Nous lançons ainsi un appel aux âmes de bonne volonté de nous rejoindre dans cette bataille pas du tout facile », poursuit-elle.