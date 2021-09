Mali: Réussite de la transition - Pas sans les femmes

Dans le cadre de ses échanges avec les forces vives de la nation, le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga a rencontré, vendredi à la Primature, une délégation de la Coalition pour la promotion et la préservation des droits des femmes au Mali pour une Transition réussie et inclusive conduite par sa présidente Maïga Oumou Dembelé.

Issues des partis politiques, des regroupements et associations de femmes qui appuient les autorités de la Transition, les membres de la Coalition étaient venues remettre au chef du gouvernement un mémorandum de soutien. Le document contient la stratégie que le regroupement entend mettre en œuvre dans le cadre de l'accompagnement des actions de la Transition.

Au cours de la rencontre, la porte-parole de la Coalition, Raby N'Doumbé Traoré, a évoqué les questions de l'école, la problématique de l'accès des femmes rurales à leurs champs à cause de l'insécurité dans certaines localités du pays et l'application correcte de la loi n°2015- 052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives.

En retour, le chef du gouvernement a félicité la Coalition pour son soutien patriotique avant de l'inviter à prendre part en occupant toute la place qui lui revient dans les prochaines consultations que constituent les Assises nationales de la refondation (ANR). «Pendant la Transition, aucun débat important ne se fera plus sans que les femmes ne viennent occuper toute leur place pour se faire entendre », a rassuré le Premier ministre.

Il a également souligné que les femmes qui représentent un peu plus de 51% de la population ne doivent plus attendre qu'on leur apporte quelque chose «mais plutôt qu'elles aillent arracher ce qui leur appartient ». Ainsi, le chef du gouvernement a promis que le mémorandum qu'il a reçu sera transmis au ministre en charge de la Refondation de l'État.

Auparavant, le Premier ministre avait rencontré une délégation de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées (Femaph) conduite par Mme Djikiné Hatouma Gakou. Les échanges ont porté sur les modalités d'application de la loi relative aux droits des personnes handicapées et les chantiers de la Transition. Le chef du gouvernement a partagé avec les membres de la Femaph les axes stratégiques du Plan d'action du gouvernement (PAG).

Il a annoncé à ses hôtes du jour la tenue prochaine des Assises nationales de la refondation et le rôle déterminant qu'on attend d'eux dans ce processus du renouveau. «L'inclusion pour le changement ne saurait donc se limiter à la seule classe politique et devrait s'étendre à toutes les forces vives de la nation parmi lesquelles vous avez une place de choix», a souligné Dr Choguel Kokalla Maïga.

«Pour des personnes assujetties à l'Assurance maladie obligatoire (Amo), donc cette carte sera utilisée pour faire valoir leurs droits partout au besoin. Elle donne droit à une réduction tarifaire des soins de rééducation et réadaptation, à des aides techniques, des moyens de mobilité et de communication dans les établissements publics hospitaliers, centres de santé de référence (Csref), centres de santé communautaire (Cscom) et dans les instituts spécialisés de l'État et des collectivités territoriales», a expliqué la ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, présente à la rencontre.