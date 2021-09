Afrique: Eliminatoires Mondial 2022 / Côte d'Ivoire - Cameroun - L'état de la pelouse d'Ebimpé gâchera-t-elle la fête?

Ce lundi 6 septembre à partir de 19H GMT, les Eléphants de Côte d'Ivoire accueilleront au stade d'Ebimpé les Lions Indomptables du Cameroun pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires du mondial 2022. Si tout est fin prêt pour qu'on assiste à un match plaisant, la pelouse par contre l'est moins.

Comme d'accoutumée, le match Côte d'Ivoire-Cameroun de ce lundi 6 septembre 2021 s'annonce très alléchant. Dans les deux camps, les armes s'affutent, les stratégies se peaufinent. Lions et Eléphants savent l'enjeu de ce match. Mais un élément pourrait venir ternir ce grand derby de l'Afrique de l'Ouest : la pelouse du stade Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé.

La pelouse ne rassure pas

Pour un jeu plaisant et une bonne circulation de balles, il faut une pelouse de qualité, répondant aux normes internationales. Et cela n'est pas le cas du tapis vert du stade Olympique d'Ebimpé. Construit à 103 millions de dollars et inauguré 3 octobre 2020, la pelouse du stade montrait déjà des signes d'inquiétudes. Le gazon s'arrachait à chaque foulée des joueurs, et on sentait l'état boueux du sol. Ayant constaté cela, l'autorité ivoirienne responsable de l'entretien des stades à savoir l'Office National du Sport, avait décidé de faire des travaux dans ce sens. Une équipe de la Sparfel, qui est une structure spécialiste des aménagements publics et privés dont les sols sportifs, était venue donnée une touche spéciale à cette pelouse pour avoir une surface de jeu impeccable ce lundi 6 septembre. Mais, après les entrainements des équipes du Cameroun et de la Côte d'Ivoire ces dernières 48 heures, le public sportif a encore constaté les mêmes soucis de la pelouse. L'entraineur des Lions a déclaré ceci : "la pelouse du Stade d'Ebimpé est en très mauvais état. Il va falloir qu'on s'adapte stratégiquement, aussi bien par rapport l'adversaire qu'à la pelouse". Cependant on espère que le jeu sera plaisant à regarder.