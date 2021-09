Sénégal: Se donner le temps de grandir et rebondir

opinion

La campagne des Lions s'est finalement terminée avec un goût d'inachevé pour le basket sénégalais qui a engagé l'Afrobasket de Kigali 2021 avec de grandes ambitions. Celles de reconquérir un titre après plus de 24 ans de quête infructueuse.

Le Sénégal, on le sait, n'avait plus atteint la finale depuis 2005 et l'édition qui s'était déroulée en Algérie. Il n'avait plus remporté la médaille d'or à l'AfroBasket depuis 1997. Une éternité ! Avec la bonne entame et le bon parcours dans la première phase, l'équipe du Sénégal était sur cette bonne lancée et parvenait à réaliser un sans faute et de confirmer son rang de favori avec un probant succès contre l'Angola. Avant de tomber dans le piège ivoirien et différer sur le champ, le sacre tant attendu.

Cette défaite amère contre les Éléphants de la Cote d'Ivoire constitue sans doute une grosse désillusion pour ceux qui voyaient le Sénégal atteindre la finale et aller jusqu'au bout. Mais la barre était très haute pour l'équipe nationale dont neuf de ses membres disputaient leur première campagne.

En effet, seuls Gorgui Sy Dieng, Maurice Ndour et Youssoupha Ndoye pouvaient se prévaloir de leur ancienneté et de cette expérience qui pouvait être précieuse pour faire la différence dans les rencontres cruciales des matchs couperets et à résultats immédiats. Derrière cette pointe de regret, nourrie par les nombreux supporters des Lions, cette campagne rwandaise n'en suscite pas moins de réels espoirs pour le futur de l'équipe nationale. Si bien entendue on s'arrête sur le bilan et tirer les enseignements.

En attendant, on retient bien des acquis surtout pour une aussi jeune formation. Boniface Ndong qui faisait, en tant que sélectionneur, ses premiers pas en Afrobasket, quelques mois seulement après sa prise de contact a sans doute appris et tirer des enseignements de ses débuts. S'il est maintenu sur le banc, en échappant à cette instabilité notée depuis quelques années à la tête de l'équipe du Sénégal, il aura assurément une bonne marge pour donner satisfaction. Pour l'heure, il dispose de toutes les cartes en main pour mener le Sénégal sur le sommet du basket africain lors de la prochain édition de l'Afrobasket prévue en 2025. Mais assurer aussi cette phase de transition et entamer avec cette nouvelle cuvée composée par de prometteurs jeunes et talentueux joueurs.

A l'image de Papi Branco Badji, Mamadou Faye, Alga Ndiaye et autre Bouba Touré qui ont réussi leur début dans le tournoi. Au sortir de cette campagne rwandaise, ces Lions ont le temps de mûrir. Quoiqu'il en soit le groupe a le temps de grandir et de consolider les acquis. A l'instar du Tunisie qui a su conserver, le plus de temps, le noyau de son effectif et le porter à un troisième trophée après 2011, 2017 et 2021.