Angola: Afrobasket2021 - L'Angolais Carlos Morais élu meilleur « tripliste »

Luanda — L'Angolais Carlos Morais a remporté le trophée du meilleur "tripliste" du Championnat d'Afrique de basket-ball (Afrobasket2021), disputé du 24 août au 5 de ce mois, à Kigali, au Rwanda, revalidé par l'équipe nationale tunisienne.

Base de l'équipe la plus titrée du continent (onze victoires), il a réalisé l'exploit avec 19 lancements convertis de 6,75 mètres, en plus d'être le troisième (3 e) meilleur marqueur de la compétition, avec 16,8 points par match.

Le joueur le plus valeureux (MVP) de l'Afro-basket en 2013 a montré qu'il reste un « casse-tête » pour les défenseurs rivaux, gardant le meilleur pour le moment où son équipe en avait le plus besoin, en quart de finale contre le Sénégal, où il a marqué 28 points, dont six ( 6) triples, qui ont presque catapulté l'Angola à la victoire.

A 1,93 m et 91 kg, le joueur de Petro de Luanda est aussi l'une des références du basket angolais et africain. Il a été l'un des premiers Angolais à tester ses compétences dans l'une des plus grandes compétitions de basket-ball au monde, la NBA, représentant l'équipe des Raptors de Toronto.

Son palmarès comprend de nombreuses réalisations, avec un accent sur trois championnats d'Afrique, meilleur « tripliste » en Afrique, en 2009, en Libye, à l'épreuve de Madagascar et faisait partie des cinq idéaux, en plus d'être considéré comme le meilleur ailier, il a été élu MVP des Afro-baskets 2007, 2009 et 2013, ainsi que du Championnat d'Afrique des clubs 2012.

"Félicitations Carlos pour un autre grand tournoi dans votre incroyable carrière et nous vous sommes éternellement reconnaissants pour votre prestation, votre dévouement et votre esprit de patriotisme lorsque vous portez le maillot angolais sur la poitrine", peut-on lire sur le site officiel de la Fédération angolaise de basket-ball (FAB).

A leur tour, Eduardo Mingas et António Bernardo, ce dernier, arbitre international, sont également salués par la FAB, avec félicitations. Le joueur international Eduardo Mingas et l'arbitre international António Bernardo sont à féliciter, bien que pour des raisons différentes.

Il dit que l'Angola était très bien représenté dimanche, à Kigali, le 5 septembre, FIBA-Africa a honoré Eduardo Mingas, ainsi que Radhouane Slimane (Tunisien, 41 ans), Stéphane Konaté (Côte d'Ivoire, 41 ans) pour leur contribution au service de leurs équipes nationales.

D'autre part, António Bernardo est entré dans l'histoire en rejoignant le trio arbitral lors du match final entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, remporté par l'équipe tunisienne, 78-75.

L'entraîneur Liz Mills a également été honoré pour avoir été la première femme de l'histoire de la FIBA-Afrique à diriger une équipe masculine (Kenya) en tant qu'entraîneuse principale.

L'Angola, onze fois champion d'Afrique, n'a pas réussi à reconquérir le titre perdu en 2015, après avoir été éliminé en quart de finale par le Sénégal, 74-79.