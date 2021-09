Guinée: couvre-feu dans tout le pays, gouverneurs et prefets remplacés, réunion avec les ministres de Condé, ce lundi - Les putschistes déroulent déjà

Désormais assurés d'être les maîtres de Conakry, les officiers des Forces spéciales qui ont confirmé avoir capturé le président guinéen, Alpha Condé, en début d'après-midi d'hier dimanche et proclamé la dissolution des institutions et du gouvernement commencent à dérouler. Ainsi ont-ils annoncé, dans la soirée d'hier, dimanche 5 septembre, l'instauration d'un couvre-feu dans tout le pays «jusqu'à nouvel ordre» ainsi que le remplacement des gouverneurs et préfets par des militaires dans les régions, notamment des commandants de zones militaires.

Selon BFMTV, le colonel Mamady Doumbouya, chef du Groupement des forces spéciales guinéennes, et ses hommes ont aussi dit convoquer les ministres sortants et les présidents des institutions à une réunion, ce lundi à 11 heures à Conakry, dans un second communiqué qu'ils ont lu dans la soirée à la télévision nationale. Non sans mettre en garde les concernés : «Tout refus de se présenter sera considéré comme une rébellion» contre le Comité national pour le redressement et le développement (CNRD) instauré par les putschistes pour diriger le pays, a déclaré le groupe d'officiers en treillis et béret et sans arme apparente, et non pas tenue de combat et casque comme lors de la première apparition télévisée plus tôt dans la journée. «Le couvre-feu est instauré à partir de 20 heures sur toute l'étendue du territoire national et ce jusqu'à nouvel ordre», ont annoncé les militaires, laissant supposer qu'il était permanent. Ils ont cependant appelé les fonctionnaires à se rendre au travail, dès ce lundi.

"L'INTEGRITE PHYSIQUE ET MORALE DE L'ANCIEN PRESIDENT N'EST PAS ENGAGEE"

Dans un autre registre, ils ont pressé «toutes les unités (militaires) de l'intérieur (du pays) de garder la sérénité et d'éviter les mouvements vers Conakry». Et, en réactions aux condamnations de la communauté internationale notamment l'ONU, l'Union africaine (UA) et la CEDEAO, les militaires disent attendre de cette dernière plutôt un soutien moral et s'informer sur le coup d'Etat. Ils ont aussi dit vouloir «rassurer la communauté nationale et internationale que l'intégrité physique et morale de l'ancien président n'est pas engagée. Nous avons pris toutes les mesures pour qu'il ait accès à des soins de santé»