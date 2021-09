Afrique: Eliminatoires mondial 2022 - La Namibie assomme un triste Togo

Les Éperviers du Togo ont subi une deuxième défaite en autant de journée, dans les éliminatoires du Mondial 2022 hier, dimanche 5 septembre (groupe H). La Namibie, plus entreprenante, est venue s'imposer à Lomé (1-0) grâce à un superbe but d'Elmo Kambindu.

Quinze ans après sa seule phase finale de Coupe du monde, en 2006 en Allemagne (dernier du groupe G avec trois défaites contre la Corée du Sud, la Suisse et la France), le Togo est bien mal engagé dans les éliminatoires de la prochaine édition, prévue en novembre-décembre 2022 au Qatar. Dominés par le Sénégal le 1er septembre (2-0, à Thiès), les hommes de Paulo Duarte ont subi un nouveau revers face à la Namibie, leur adversaire dimanche lors de la deuxième journée de ces éliminatoires dans le groupe H.

KAMBINDU S'ENVOLE, LA NAMIBIE JUBILE

À Lomé, au Stade de Kégué, les Namibiens ont pris le dessus face aux Éperviers. Après la première double occasion non convertie par les locaux, les visiteurs ont pris les commandes de la rencontre. Absalom Limbondi a profité des errances de la défense pour subtiliser le cuir et frapper fort dans un angle fermé. Malcolm Barcola, le gardien togolais, lui a opposé une main ferme (8e). Plus tard, le portier a encore sauvé les siens en remportant un face-à-face avec Peter Shalulile. Son intervention du pied a fait la différence (31e). Mais après la pause, le Togo a cédé sous les coups de boutoir. Un coup franc namibien dans la surface a été prolongé de la tête par Vetunuavi Hambira, et Elmo Kambindu a exécuté un joli ciseau pour battre enfin Malcolm Barcola (53e). Cela valait bien une célébration «à la Cristiano Ronaldo». Dos au mur, les Togolais ont bien tenté de réagir, mais les Brave Warriors ont défendu leur avantage avec efficacité. Ils auraient même pu faire le break, mais Limbondi, parti seul au duel avec Barcola, a envoyé son tir sur le poteau (75e). Dans les derniers instants, le rideau namibien a tenu bon. En attendant le match entre le Congo et le Sénégal, prévu mardi 7 septembre à Brazzaville, la Namibie prend la tête du groupe H (4 points) avec cette précieuse victoire à l'extérieur (1-0). Les Lions de la Téranga suivent (3 points) devant le Congo (1 point) et le Togo, dernier avec aucun point et aucun but après deux matches.

GROUPE H

1ere Namibie (4 pts +1) 2ème Sénégal (3 pts +2) 3ème Congo (1 pt 0) 4ème Togo (0 pt -3)

Journée 1 (septembre 2021) : Sénégal vs Togo 2-0 & Namibie vs Congo 1-1

Journée 2 (septembre 2021) : Togo vs Namibie 0-1 & Congo vs Sénégal

Journée 3 (Octobre 2021) : Togo vs Congo & Sénégal vs Namibie

Journée 4 (Octobre 2021) : Congo vs Togo & Namibie vs Sénégal

Journée 5 (Novembre 2021) : Togo vs Sénégal & Congo vs Namibie

Journée 6 (Novembre 2021) : Sénégal vs Congo & Namibie vs Togo