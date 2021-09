Afrique: Croissance verte - La BAD lance une nouvelle initiative le 9 prochain

La Banque africaine de développement (Bad) annonce qu'elle va lancer le 9 septembre prochain une nouvelle initiative pour un développement vert en Afrique.

Le groupe de la Banque africaine de développement (Bad), poursuit sa croissance inclusive et sa transition vers une croissance verte. Sur ce, elle entend lancer le 9 septembre prochain, une nouvelle initiative sur l'intégration du capital naturel dans le financement du développement en Afrique, dénommée «Naturel Capital for African Development Finance Programme NC4-ADF».

Dans les détails, ce projet consistera à avoir un regard plus cultivé sur l'impact environnemental des projets de développement à financer. En clair, ladite initiative se veut d'accompagner des projets s'inscrivant comme réponse aux urgences en matière de biodiversité et de climat. La Bad estime que les ressources naturelles du continent représentent entre 30% et 50% de la richesse totale. L'institution panafricaine explique que l'initiative est soutenue par le Fonds mondial pour la nature (wwf), le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (Bmz) à travers son agence dédiée (Giz), le Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue), la Fondation MAVA, l'Institut international pour le développement durable (Iisd) et le partenariat Economics for Nature (E4N).

Ledit programme couvre la période 2020-2022. «La prise en compte du capital naturel dans le financement du développement est essentielle pour la reprise post-Covid-19», a déclaré Vanessa Ushie, directrice de la division de l'analyse des politiques au Centre africain des ressources naturelles de la Bad. «La Bad déploie ses efforts pour intégrer le capital naturel dans le financement des infrastructures, les investissements et les politiques économiques en Afrique», ajoutera-t-elle.

Selon la Bad, les approches fondées sur la nature sont essentielles pour lutter contre les urgences liées à la biodiversité et au climat. Le capital naturel, qui comprend les sols ou les ressources de stockage de carbone comme l'eau et la pêche, représente entre 30 % et 50 % de la richesse totale des pays d'Afrique, bien que n'étant pas souvent pas pris en compte dans les mesures économiques comme le calcul du Produit intérieur brut (Pib).