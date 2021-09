Congo-Brazzaville: Foire de l'entrepreneuriat - Le potentiel artisanal féminin salué

Après sept jours d'exposition- ventes, la deuxième édition de la foire de l'entrepreneuriat féminin s'est clôturée le 6 septembre, à Brazzaville. Suscitant de l'engouement auprès du public, l'événement a permis de découvrir la créativité artisanale congolaise à travers des articles présentés, œuvres du génie des femmes entrepreneures.

Selon Dieudonné Madiele, conseiller économique et financier au ministère des Petites et moyennes entreprises, de l'Artisanat et du Secteur informel, la deuxième édition de la foire, tenue sur le thème « Femmes artisanes à la conquête du marché », a permis aux exposantes de mesurer la taille du marché artisanal, de faire valoir leur talent, leur créativité, leur savoir-faire et enfin leur expertise dans la production. « Cet événement a été un moment de partage mutuel de vos expériences ou chacune de vous a pu identifier ses faiblesses mais aussi ses atouts. Il a été une occasion de découvrir ces femmes exceptionnelles dont l'esprit d'entreprise mérite encouragement et accompagnement », a-t-il indiqué.

Pendant plus d'une semaine, en effet, plusieurs activités ont été menées dans le but d'apprécier le potentiel artisanal de ces femmes évoluant pour la plupart dans la transformation agro-alimentaire, la confection des articles d'habillement, la bijouterie et le stylisme. « Leur présence à cette deuxième édition témoigne leur engagement, leur passion et leur détermination à contribuer à la création de la richesse nationale et à l'amélioration de leur condition de vie, gage de leur émancipation et aussi de leur indépendance. », a fait savoir Dieudonné Madiele.

Participant à cette exposition-vente, Magalie Ndzaba, promotrice de Paloma Market spécialisée dans la transformation des fruits en jus, a apprécié l'initiative qu'elle qualifie de belle opportunité en termes de visibilité. « Je suis contente d'y avoir participé. Pour une première fois, j'en sors très heureuse car j'ai pu faire connaître ma marque ainsi que mes produits. Je suis très satisfaite de mes ventes et je resterais très ouverte pour une prochaine édition », s'est-elle réjouie.

Dans le même élan, Magalie Ndzaba a déploré le peu de temps accordé à cette activité qu'elle souhaiterait voir s'étende sur une longue durée afin d'atteindre une large cible dans la communication et la vente.

Notons qu'une troisième édition est prévue l'année prochaine. Pour ce faire, le gouvernement, par le biais du ministère en charge des Petites et moyennes entreprises, s'est engagé à mettre en place des mesures incitatives pour briser les obstacles qui freinent l'éclosion de l'entrepreneuriat féminin.