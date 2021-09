Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Soutien aux start-ups en innovation technologique

Dans un échange entre la ministre en charge de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, et l'équipe dirigeante de la société pétrolière Total Congo, l'appui aux jeunes start-upeurs et innovateurs des secteurs sous tutelle a été évoqué pour booster leurs activités et permettre au pays d'atteindre les objectifs de développement durable.

Promouvoir les approches novatrices capables d'apporter des solutions aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux, en renforçant les écosystèmes d'innovation technologique, est l'objectif poursuivi par les pouvoirs publics, à en croire la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Une telle visée nécessite l'appui des partenaires outillés en la matière. Ainsi, lors de son séjour de travail à Pointe-Noire, avec l'équipe dirigeante de Total Congo conduite par le directeur général Nicolas Wawresky, la ministre Edith Delphine Emmanuel a posé le problème sur la table. « Nous sollicitons l'appui aux jeunes start-upeurs des secteurs de la recherche et de l'innovation technologique », a-t-elle indiqué.

L'appui évoqué, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise pétrolière, n'a pas concerné uniquement les secteurs de la recherche scientifique et de l'Innovation technologique mais aussi la formation in situ des étudiants congolais, l'équipement des laboratoires de recherche ainsi que la réhabilitation des campus universitaires.

Les innovateurs à l'œuvre

Dans le secteur de l'innovation technologique, les jeunes congolais font des avancées. Le 13 juillet dernier, Gilmar Mboungou, électrotechnicien et entrepreneur, a présenté à la communauté scientifique une couveuse automatique d'œufs qu'il a inventée. Cette invention contribuera au développement de l'aviculture dans le pays. Au moment où la crise de covid-19 était à son pic le plus élevé, les innovateurs ont présenté plusieurs solutions digitales pour contrôler et contrer la montée de la pandémie. Chirel Mongo a, en effet, créé un drone capable de livrer les produits de protection dans les zones inaccessibles, Yves Ngafere a mis en place une application dénommée « Stop covid-19 ». Christ Obiey a inventé un appareil semi-automatique de lavage de mains. Les inventions qui ne sont pas ici exhaustives touchent plusieurs domaines et prouvent bien que les jeunes congolais ont de l'imagination fertile en matière d'innovation technologique. Il suffit de mettre un peu plus de moyens en jeu.

Total Congo habitué à l'exercice

Depuis plusieurs années, la société pétrolière soutient les innovateurs congolais et d'autres porteurs de projet dans divers domaines. En novembre 2019, en effet, l'incubateur Total startup center a été officiellement lancé à Pointe-Noire. Le but étant d'aider les entreprises en voie de création à faire leurs premiers pas, de booster l'activité de celles déjà en phase de développement, d'offrir un accompagnement personnalisé aux porteurs de projets. La demande formulée par la ministre en charge de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, en faveur des jeunes start-upeurs, est visiblement tombée à pic car le partenaire en face s'y connaît.

En gros, la séance de travail entre la ministre Edith Delphine Emmanuel et l'équipe dirigeante de Total Congo a permis de redynamiser la convention de partenariat signée en 2010, plongée dans une léthargie depuis 2018. Les principaux axes ont été passés en revue pour en redonner vie.