Congo-Kinshasa: La RDC à la réunion ministérielle du G20

A la tête d'une forte délégation pour prendre part à la réunion ministérielle du G 20 à Rome, en Italie, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a plaidé pour le renforcement du système de gouvernance mondiale de la santé existant.

La rencontre se tient en prévision du 16e sommet du G20, prévu du 30 au 31 octobre en Italie. Le ministre Jean-Jacques Mbungani a axé son intervention sur l'impact de la covid-19 sur les objectifs du développement durable (ODD) des Nations unies, principale thématique développée par chaque ministre. Il a indiqué que la survenue de cette pandémie a été un véritable frein pour la réalisation de certains ODD.

La pandémie de covid-19, a -t-il expliqué, semble jeter le doute sur l'atteinte des ODD et leurs différentes cibles, sachant qu'il est probable que bon nombre d'entre eux ne soient pas atteints d'ici 2030. Une évaluation globale montre que cette maladie a entraîné notamment une inflexion du progrès dans l'atteinte des cibles des dix-sept ODD; la destruction des tissus économiques déjà fragiles; la perte de l'emploi; la déscolarisation des enfants. On déplore également, a fait savoir le Dr Jean-Jacques Mbungani, la création et l'aggravation de la pauvreté et de la faim; la fragilisation des systèmes de santé et l'aggravation des inégalités persistantes liées au genre et aux droits humains.

Tout en soutenant que la pandémie est une opportunité pour renforcer les systèmes sanitaires, en les rendant plus résilients pour la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations unies, Jean-Jacques Mbungani a fait savoir qu' aucun pays du monde n'a été préparé à faire face à une crise sanitaire d'une telle ampleur, qui a entraîné un déséquilibre socio-économique mondial. "Les pays en voie de développement, comme mon pays la RDC, ont été parmi les pays les plus impactés par cette crise", a -t-il déclaré.

Aussi a-t-il martelé, dans cette perspective, il est crucial de renforcer le système de gouvernance mondiale de la santé existant. "Le plaidoyer de la RDC est que l'OMS ainsi que les autres organisations supranationales importantes soient renforcées et non pas affaiblies. De ce qui précède, l'approche multisectorielle devrait être promue en vue de permettre la résolution des problèmes de santé et de développement intégral dans la vision 'One Health' afin de contribuer efficacement à la protection, au développement et à la prospection de nos populations. Ce meeting G20 des ministres de la Santé est une belle opportunité pour accroître la solidarité mondiale...", a conclu le ministre Jean-Jacques Mbungani Mbanda.