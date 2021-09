Congo-Brazzaville: Art contemporain - Les roues de la 9e édition de la Riac en marche

Du 3 au 26 septembre, à Brazzaville, se tient la 9e édition de la Rencontre internationale d'art contemporain (Riac). Piloté par les ateliers Sahm avec le soutien de l'Institut français du Congo (Ifc) et biens d'autres partenaires, l'événement s'articule autour des vernissages, spectacles, work shops, projections, performances et débats d'idées.

Après un démarrage des activités en interne, uniquement avec les participants, la Riac s'ouvre au public avec une inauguration officielle organisée le 6 septembre au sein des ateliers Sahm. Le but de la rencontre étant de partager quelques contours du thème principal de la 9e édition de la Riac, à savoir « Habiter la terre ». Pour le poète, critique d'art et conférencier de cette rencontre, Emeraude Kouka, il y a beaucoup à apprendre et comprendre à travers ce thème tiré de l'ouvrage de Christiane Taubira.

« Dans cet ouvrage, le discours de Taubira est alarmant. Elle parle de guerre dans un monde réputé en paix, de litanie de l'horreur, d'une accoutumance à l'ignominie, d'une impuissance devenue à peine agaçante, des dévastations contemporaines commises au nom d'un dieu singulier... Mais, face à ce chaos, elle appelle à la volonté de ne pas subir et à réapprendre à faire le monde. La part de l'artiste dans ce récit n'est pas de recenser les maux qui constituent le grand chaos du monde, mais d'identifier les causes qui nous tiennent à cœur et, par nos créations, de choisir à célébrer la beauté qui survivra », a-t-il longuement argumenté.

Cette journée inaugurale de la Riac, ouverte au public, a été agrémentée par la prestation de l'artiste Fanie Fayar en musique, du groupe Armée street à la danse et du groupe Musée d'art à la percussion. Entre-temps, la Riac se poursuit jusqu'au 26 septembre grâce à une programmation riche et très variée. Le 8 septembre, à l'IFC, est prévu le vernissage de l'exposition d'une panoplie d'artistes internationaux invités à cette 9e édition. Toujours dans le cadre du festival international, Aïpeur Foundou déploiera, le 9 septembre, un spectacle de danse contemporaine intitulé « La gueule du fleuve », suivi le 10 septembre du groupe de danse Armée Street qui prestera sur le thème « Crisis ».

En termes de projection cinématographique aux ateliers Sahm, on comptera, dans la programmation de cette 9e édition, « Demirapy » de Grace Tengo, le 7 septembre, et « Poisson d'or, Poisson d'Afrique » de Thomas Grand et Moussa Diop, le 18 septembre. Et la performance, quant à elle, sera au menu du rendez-vous le 7 septembre avec la Japonaise Maki Watanabe et le 14 septembre avec les artistes camerounaise et congolaise Ange Kayifa dans « Inside Outside », Sam BB dans « Nitu Mpémba » et Alegra Nicka dans « Champs de sirènes ».

La Riac 2021, c'est aussi des workshops au profit de tous les participants dans plusieurs disciplines : la danse buto, la sculpture, la photographie, la vidéo, la performance, la critique d'art et la peinture. De véritables instants de découverte, d'apprentissage, de partage et de rapprochement durant lesquels les artistes sont appelés à dépasser leurs limites et à libérer l'énorme potentiel qui sommeille en eux.

Par ailleurs, il est également prévu plusieurs cartes blanches, avec les artistes membres des ateliers Sahm qui étaient en résidence à Montevideo à l'occasion de la saison Africa en France : Yvon Ngassam, Jem's Koko bi Michael Allibert. Le collectif "Les têtes brûlées" s'invitera aussi au rendez-vous avec deux débats d'idées les 15 et 20 septembre, aux ateliers Sahm.

Notons que la 9e édition de la Riac fermera ses portes au grand public le 24 septembre à travers un vernissage concocté par les participants de cette année, suivi d'une remise de prix aux artistes qui se seront illustrés durant la tenue de tout l'événement.