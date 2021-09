Congo-Brazzaville: Ju - Jitsu - La fédération sanctionnée par le comité national olympique

Après l'échec de l'assemblée générale élective du 2 septembre, le Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) a sonné la fin de la récréation en décidant de retirer l'affiliation à la Fédération congolaise de ju-jitsu et self défense.

« Vu le rapport circonstancié du groupe de travail préparatoire sur les incidents survenus pendant le déroulement des travaux de l'assemblée générale élective du 2 septembre, eu égard à la tenue sans succès pour la troisième fois consécutive de l'assemblée générale élective du ju-jitsu, vu l'urgence et le péril en la demeure, le Comité exécutif entendu, décide, l'affiliation de la Fédération congolaise de ju-jitsu et self défense au Comité national olympique et sportif congolais est suspendue pour le non-respect des valeurs olympiques », peut-on lire dans la décision du Cnosc.

Après deux échecs, le Cnosc avait mis en place un groupe de travail préparatoire à l'assemblée générale élective de cette fédération. Seulement, avant que les assises ne commencent le 2 septembre, le cas d'un électeur d'Owando a fait réveiller les vieux démons, freinant ainsi tout le processus électoral pour laisser le désordre s'installer. Des tables renversées, des bulletins de vote dispersés, les esprits surchauffés, il ne manquait plus qu'une étincelle pour que les partisans des deux candidats ne viennent aux mains... Bref, le climat n'était pas favorable à la reprise des travaux.

« Aujourd'hui, le ministère a décidé de donner la charge au Comité olympique de réorganiser l'assemblée générale élective. Le Cnosc nous a saisi brutalement. Il avait validé le mandat du directeur départemental. Une fois arrivés dans la salle, nous avons constaté que c'était quelqu'un d'autre qui ne revenait pas d'Owando et qui n'avait ni le mandat du directeur départemental qui voulait représenter Owando », a expliqué Guy Venceslas Ngomba, le challenger de René Serge Blanchard Oba à la présidence de la fédération.

« Il y a eu faux et usage de faux sur le mandat d'un électeur du club d'Owando. C'est le directeur départemental d'Owando, Gilbert Okoyo, qui a eu le plein droit de délivrer le mandat à un électeur et l'électeur a fait une procuration qui a été signée et légalisée à la mairie d'Owando », a-t-il poursuivi.

« On a un litige sur deux cas et c'est ce qui fait que de part et d'autre, on dirait qu'on a perdu un peu la nécessité de rester serein. Sur 38 électeurs, nous sommes d'accord sur 36. Nous proposons qu'on annule ces deux cas ou encore qu'on nous ajoute un peu de temps, pour aller aux élections », a commenté René Serge Blanchard Oba.

« Que je ne sois pas respecté, ce n'est pas grave mais dans la mesure ou on accepte cette mission publique, on doit se mettre au-dessus de ces considérations. Le parfait n'est pas de ce monde. Le comité olympique a organisé et cela se passe bien en dépit des petits couacs. Nous sommes sereins et nous avons confiance aux autorités et au comité olympique car il y a des accouchements qui sont difficiles et il y en a d'autres qui sont simples mais après ce sont tous des enfants », a-t-il indiqué après l'assemblée avortée.

Le Cnosc a pris la décision qui lui semble juste. Le ju-jitsu ne représentera pas le Congo à des compétitions internationales jusqu'à nouvel ordre. Un coup dur pour les athlètes. « La présente décision dont mention sera faite à l'Union africaine et à la fédération internationale de la discipline prend effet à compter de la date de sa signature », a précisé le Cnosc.