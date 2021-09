Cote d'Ivoire/Cameroun: Eliminatoires du Mondial 2022 - La bataille d'Abidjan

Ce lundi, le Cameroun espère rester sur sa lancée et conforter sa première place dans le groupe D face aux Eléphants.

Sourires, décontraction, sérénité. Les Lions indomptables avaient l'air plutôt à l'aise hier soir, au moment de la traditionnelle reconnaissance du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé, à Abidjan. La victoire contre le Malawi a clairement fait du bien à tout le monde. Difficile de savoir si l'état de la pelouse, décrié par certains journalistes locaux, les préoccupe vraiment. Le staff d'Antonio Conceiçao a pris le temps de l'observer, de la tester, de la jauger. Mais de toute façon, l'infrastructure accueillera ce lundi ce choc entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. Avec un enjeu clair pour chacune des équipes : la victoire. Ou du moins, il n'est question pour aucun des camps de perdre.

Les Lions indomptables entendent consolider leur première place dans le groupe D après leur victoire sur le Malawi vendredi dernier à Olembe. Sans se forcer, les hommes d'Antonio Conceiçao ont fait le boulot. Il s'agit aujourd'hui d'endosser le costume de patron dans cette poule où le principal adversaire sur la route du Qatar est clairement la Côte d'Ivoire. Le groupe, qui a débarqué samedi dernier en début de soirée dans la capitale ivoirienne, connaîtra certainement quelques modifications en ce qui concerne le Onze entrant. Simon Omossola pourrait-il être titularisé en lieu et place de Devis Epassy qui n'a pas eu grand chose à faire vendredi ? Franck Zambo Anguissa devrait reprendre sa place au milieu de terrain d'entrée alors que certains verraient bien Karl Toko Ekambi, toujours aussi décevant en sélection, sur le banc au coup d'envoi de la partie, à 19h (20h au Cameroun). De toute façon, il va falloir se montrer solide défensivement et efficace en attaque.

Car pour les Eléphants, la victoire est déjà impérative ce lundi après le match nul contre le Mozambique, à Maputo (0-0) lors de la première journée. Un résultat qui a de la peine à passer auprès de l'opinion et c'est presque dans l'indifférence que l'équipe a regagné Abidjan dans la nuit de vendredi à samedi dernier. La pelouse du stade de Maputo et les défections de dernière minute de certains joueurs comme Wilfried Singo, Franck Kessie ou Gervinho sont évoquées dans l'entourage pour justifier la contre-performance de la bande à Max Gradel. Sans oublier les cinq cadres qui ont renoncé à se rendre à Maputo suite aux pressions de leurs clubs afin d'éviter la quarantaine à leur retour au Royaume -Uni : Eric Bailly, Willy Boly, Jean Michael Seri, Maxwel Cornet et Serge Aurier. Leur présence à Abidjan changera-elle quelque chose ? On le saura assez tôt.

Les Eléphants comptent en tout cas sur leur public pour mettre la pression sur les Lions indomptables. La Fédération ivoirienne de football (FIF) a obtenu la présence de 10 000 spectateurs lors de la rencontre qui se joue à guichets fermés dans un stade d'Ebimpe, construit dans la perspective de la CAN 2023 que le pays accueillera et inauguré en octobre 2020. Déjà, la mobilisation s'organise avec des comédiens locaux, des journalistes et autres personnalités. « Nous jouons un derby contre le Cameroun ce lundi. Nous devons les battre. Nous allons les battre », a lancé dans un message Mariam Dao Gabala, présidente du Comité de normalisation à la FIF. Heureusement, comme disent ses compatriotes, « que ballon là, ça se joue sur le terrain dèèh».