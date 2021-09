Cameroun/Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire-Cameroun - Comme on se retrouve...

Au-delà de l'enjeu sportif, les oppositions Cameroun-côte d'Ivoire font partie des grands classiques du football africain.

Il y a 16 ans, à deux jours près, Achille Webo et les Lions indomptables domptaient les Eléphants 2-3 au stade Houphouët Boigny d'Abidjan dans une rencontre qui restera dans les annales du football africain. C'était un 4 septembre 2005. Les deux équipes se livraient alors une bataille à mort dans la course à la qualification pour la coupe du monde 2006. L'histoire retient que la Côte d'Ivoire est finalement allée en Allemagne, mais c'est bien le Cameron qui avait alors marqué les esprits avec cette victoire devant un public entièrement acquis à la cause des Eléphants. Et ce jour-là, Die Foneye, responsable de l'organisation des matchs internationaux à la FIF s'en souvient encore. « Personne ne l'a oublié en fait », confirme-t-il.

« Dès qu'on entend Cameroun, on y pense forcément », raconte un supporter. Dans les duels inoubliables, il y a aussi ce Cameroun-Côte d'Ivoire au stade Ahmadou Ahidjo pour le compte des qualifications pour la CAN 2015 et cette victoire 4-1 des Lions indomptables. Avec un Clinton Njie qui s'offre un doublé et se fait connaître véritablement. Nous sommes encore en septembre. Le 10 septembre 2014. Ce mois portera-t-il chance aux Lions indomptables cette fois aussi ? « Nous avons toujours été des rivaux. Des frères rivaux. Et les matchs entre nous ont souvent produit des étincelles », assure Willy Atcho, journaliste ivoirien.

Il faut dire que Côte d'Ivoire-Cameroun fait partie des classiques du football africain. La rivalité entre ces deux géants est vieille comme le monde. Rappelons encore que les Camerounais éliminent les Ivoiriens à Abidjan en mars 1984 dès le premier tour de la CAN avec des buts de Roger Milla et Bonaventure Djonkep. Laissant un peuple entier en deuil et s'envolant vers un titre historique. Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis l'époque glorieuse des Lions et des Eléphants. Les deux équipes, qui ont assisté à l'éclosion d'une génération dorée presque à la même période chacune de son côté, ont connu des hauts, et beaucoup de bas.

Avec la retraite de Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Touré, les stars se font rares. Et les duels n'ont plus la même saveur. La preuve, les Ivoiriens semblent plus intéressés par l'Afrobasket où leur équipe s'est qualifiée samedi dernier pour la finale (qui s'est jouée au moment où nous mettions sous presse) que par la rencontre de ce lundi. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, le basketteur Matt Costello fait bien plus parler de lui que Max Alain Gradel.

Mais pour en revenir à l'histoire, la dernière opposition entre Ivoiriens et Camerounais remonte au premier tour de la CAN 2015, avec une victoire de la Côte d'Ivoire 1-0. Une partie de cette équipe des Eléphants est encore en sélection sous les ordres du Français Patrice Baumelle. Le Cameroun lui a connu un renouvellement de ses effectifs. Et cette génération espère aussi marquer l'histoire en faisant partie de ceux-là qui ont damé le pion à la Côte d'Ivoire. Qui plus est, à domicile. Et n'oublions surtout pas qu'il y a une place pour le dernier tour qualificatif pour la coupe du monde Qatar 2022.